Biden completa un ciclo de radioterapia para el tratamiento del cáncer de próstata

Por Arlette Sáenz, CNN

El expresidente Joe Biden completó un tratamiento de radioterapia mientras lucha contra el cáncer de próstata, dijo un portavoz de Biden a CNN.

El portavoz no proporcionó detalles sobre las futuras opciones de tratamiento para el expresidente, quien cumplirá 83 años el próximo mes.

La hija de Biden, Ashley, publicó un breve video de su padre tocando la campana, una tradición para muchos pacientes con cáncer al completar una ronda de tratamiento, en Penn Medicine Radiation Oncology en Filadelfia.

“¡Tocó la campana!”, escribió Ashley Biden en una historia de Instagram. “Gracias a los increíbles médicos, enfermeras y personal de Penn Medicine. ¡Estamos muy agradecidos!”

Otra foto donde aparecen el expresidente, su esposa, la Dra. Jill Biden; Ashley; y dos nietos incluye el texto: “Papá ha sido muy valiente durante su tratamiento. Estoy muy agradecida”.

A principios de este mes, un portavoz de Biden confirmó que había comenzado radioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de próstata. A principios de este año, comenzó un tratamiento con pastillas para tratar el cáncer. La oficina personal de Biden informó en mayo que le habían diagnosticado una “forma agresiva” de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

“La expectativa es que podremos superar esto”, declaró Biden a CNN en sus primeras declaraciones sobre el diagnóstico, dos semanas después de recibirlo. “No está en ningún órgano, está en… mis huesos están fuertes, no ha penetrado. Así que me siento bien”.

Este año, Biden también se sometió a la cirugía de Mohs, una operación utilizada para eliminar lesiones de cáncer de piel.

Se espera que Biden hable en Boston el domingo para recibir el premio a la trayectoria en el Instituto Edward M. Kennedy. También encabezará un evento del Partido Demócrata de Nebraska en Omaha el próximo mes.

