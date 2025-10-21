El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy llega a prisión para cumplir su condena de cinco años

Por Catherine Nicholls, CNN

Nicolas Sarkozy ingresó este martes en una prisión de París, el primer día de una condena de cinco años, lo que marca la primera vez que un exmandatario de la Francia moderna pasa tiempo tras las rejas.

Sarkozy fue trasladado al complejo penitenciario este martes por la mañana y saludó a sus partidarios al salir de su casa.

El automóvil en el que viajaba fue rodeado por decenas de motos y vehículos policiales y se dirigió a la prisión de La Santé, en el sur de París.

Sarkozy fue sentenciado a cinco años de cárcel por conspiración criminal el mes pasado, por su papel en un plan para financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos.

El expresidente, que dejó el cargo en 2012, tiene la intención de apelar, pero mientras tanto se espera que ocupe una celda en régimen de aislamiento o en el llamado “ala VIP” del complejo penitenciario de La Santé.

Esa ala suele estar reservada para presos que no se consideran aptos para permanecer entre la población general de la prisión, normalmente por temores por su seguridad. Podrían ser políticos, exagentes de policía, miembros de organizaciones de extrema derecha o personas vinculadas a grupos terroristas islamistas, informó BFMTV, afiliada de CNN.

En una declaración enviada a X poco después de que el vehículo que lo transportaba partiera hacia la prisión, Sarkozy subrayó que es un “hombre inocente”.

“Mientras me preparo para entrar en los muros de la prisión de La Santé, mis pensamientos están con los franceses de todos los ámbitos y opiniones”, dijo.

“Quiero decirles con toda mi fuerza que no es un expresidente de la República el que está preso esta mañana, es un hombre inocente”, continuó.

El exdirigente aseguró que “seguirá denunciando este escándalo judicial” pero agregó que “no hay que tener lástima porque mi esposa y mis hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables”.

Sin embargo, este martes por la mañana, Sarkozy dijo que sentía “un profundo dolor por Francia, que se siente humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes”.

Con información de Pierre Bairin y Joseph Ataman, de CNN.