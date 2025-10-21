Jueza presiona a los funcionarios federales sobre la respuesta a las protestas en Chicago. ¿Qué descubrió?

Por Cindy Von Quednow, Andi Babineau y Whitney Wild, CNN

La jueza federal de distrito Sara Ellis todavía tiene preguntas.

Durante una audiencia este lunes, presionó a dos funcionarios federales sobre la respuesta a las continuas e intensas protestas en Chicago en medio de la Operación Midway Blitz, especialmente después de que amplió su orden de restricción temporal para incluir que los agentes en el terreno enciendan sus cámaras corporales cuando se encuentren con manifestantes.

La jueza intentó tener una mejor idea de qué agencia tiene responsabilidad sobre qué, cómo se ha difundido su orden de restricción a los agentes federales que trabajan en Chicago, qué tan extenso ha sido el entrenamiento sobre control de multitudes y protestas y qué sucedió en ciertos encuentros tensos durante las últimas semanas.

A continuación se presentan las principales conclusiones de la audiencia de este lunes.

A principios de este mes, Ellis emitió una orden general que restringe las tácticas de control de multitudes, el uso de la fuerza y ​​las acciones de los agentes contra periodistas que documentan las protestas en Chicago. Durante una audiencia la semana pasada, expresó su preocupación por el cumplimiento de su orden.

Durante la audiencia, agregó las cámaras corporales obligatorias a su orden de restricción anterior, diciendo que parecía que los agentes no estaban advirtiendo a los manifestantes antes de desplegar gases lacrimógenos y dispararles bolas de pimienta.

La jueza originalmente requirió que todos los agentes usaran cámaras, pero su orden no las exige si están encubiertos, no uniformados o exentos por las políticas de Aduanas y Protección Fronteriza, ICE o DHS.

Cada agente de CBP en servicio en Chicago (más de 200) tiene una cámara corporal y sabe que está obligado a usarla, dijo el comandante adjunto de incidentes de CBP, Kyle Harvick, durante la audiencia del lunes.

Sin embargo, los Equipos de Respuesta Especial del ICE no han recibido cámaras corporales, testificó el subdirector de la Oficina de Campo del ICE, Shawn Byers. Se distribuyeron en una o dos oficinas de campo, pero dejaron de emitirse, y tendrían que pasar por el Congreso para su aprobación, dijo Byers sin dar más detalles.

Los agentes del ICE han recibido capacitación sobre cómo responder a las manifestaciones y cómo arrestar a los manifestantes como parte de su entrenamiento en el uso de la fuerza, afirmó Byers. Tienen la facultad de emitir citaciones por delitos graves y menores durante las manifestaciones.

Los miembros del Equipo de Respuesta Especial del ICE han estado afuera del centro de detención de Broadview, el centro de muchas manifestaciones contra la inmigración, monitoreando las protestas, y Byers indicó que ellos también están ampliamente capacitados.

Los agentes del ICE también reciben capacitación específica sobre cómo tratar con reporteros y dirigir las preguntas de la prensa a los asuntos públicos. Añadió que los periodistas tienen derecho a observar, siempre y cuando no interfieran.

“Mientras estén en el área de medios, no deberíamos tener problemas con la prensa”, dijo Byers.

Cuando se le preguntó sobre un incidente ocurrido fuera de las instalaciones de Broadview en el que un pastor dijo que le habían golpeado con bolas de pimienta, Byers dijo que el pastor no abandonó la propiedad federal cuando recibió múltiples órdenes de hacerlo.

El reverendo David Black dijo que estaba afuera del centro orando por los agentes de ICE y los detenidos cuando fue golpeado. El 9 de octubre, declaró a Erin Burnett de CNN que no hubo ninguna advertencia antes de que se usara fuerza no letal durante la manifestación.

“Después de que me dispararon en la cabeza y la cara, y varias veces en el torso, los brazos y las piernas, fui protegido por los cuerpos de otras personas que estaban allí y corrieron a apoyarme y recibieron muchos más golpes que estaban destinados a mí”, dijo Black.

La Operación Midway Blitz es el reciente despliegue del ICE de Trump en Chicagoland, que dio como resultado más de 1.000 arrestos de migrantes en Illinois entre el 8 de septiembre y el 3 de octubre, dijo el DHS.

El lunes, Harvick reiteró las negaciones de la Casa Blanca sobre la cobertura mediática del uso de gas lacrimógeno sin previo aviso contra manifestantes en una manifestación reciente en el barrio Albany Park de Chicago, aunque reconoció no haberla presenciado personalmente. Sean Skedzielewski, abogado de la administración Trump, afirmó la semana pasada que el juez se basaba en “informes mediáticos parciales y editados selectivamente”.

Cuando se utiliza la fuerza durante las protestas, los informes son revisados ​​por el liderazgo de ICE, la Oficina de Responsabilidad Profesional y un comité de revisión para determinar si el uso de la fuerza cumple con la política, dijo Byers.

El Equipo de Respuesta Especial de la agencia está bajo la misma misión de cumplimiento que ICE, pero los miembros reportan directamente a Byers, dijo, y agregó que el liderazgo de ICE ha sido “una especie de puerta giratoria”.

Harvick y Byers testificaron el lunes después de que Russell Hott, exjefe interino de la oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas de Chicago, abandonara el área de Chicago para regresar a su trabajo permanente como director de operaciones de campo en Washington.

Ellis continuará interrogando a los altos mandos en otro momento después de haber dicho el lunes que todavía tomará declaración a Hott y a Gregory Bovino, agente jefe de patrulla en CBP.

Agregó que, dado que Hott era el oficial de mayor rango en Chicago en el momento en que ocurrieron las protestas, debería poder hablar sobre lo que sucedió en el terreno.

