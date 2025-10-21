La nueva ala este de la Casa Blanca: cuando el Caesars Palace se encuentra con el Palacio de Versalles

Análisis de Zachary B. Wolf

El salón de baile que el presidente Donald Trump quiere construir y por lo que está demoliendo parte del ala este de la Casa Blanca es una mezcla entre el Caesars Palace y el Palacio de Versalles, que es el mismo gusto que Trump ha impregnado a edificios durante décadas.

Costará US$ 200 millones, pagados por intereses privados que tienen negocios con el gobierno federal. Tendrá 8.360 metros cuadrados, lo que es más grande que un campo de fútbol y más pequeño que un Costco.

Sería fácil poner los ojos en blanco ante la adición de un espacio enorme para fiestas en la Casa Blanca, una residencia que organizado fiestas con éxito durante cientos de años.

Pero este salón de fiestas y espacio para eventos son adiciones permanentes a una casa propiedad de los estadounidenses y está siendo construido por un presidente que negó esta semana que esté tratando de ser un rey.

La Casa Blanca, no muy diferente de la Casa Weasley, ha estado cambiando desde que comenzó la construcción en 1792, como documentó Stewart McLaurin, presidente de la organización sin fines de lucro no partidista White House Historical Association en una extensa publicación para LinkedIn.

Thomas Jefferson añadió las columnatas que el presidente Donald Trump ha convertido en una especie de salón de presidentes.

Los británicos quemaron el lugar casi por completo en 1814.

Andrew Jackson añadió el pórtico norte.

Chester A. Arthur llamó a Louis Comfort Tiffany —sí, ESE Tiffany— para decorar.

Teddy Roosevelt supervisó la construcción del ala oeste, eliminando invernaderos y jardines.

William Howard Taft construyó la primera Oficina Oval, que Trump decoró con filigrana de oro.

Franklin D.

Roosevelt supervisó la construcción del ala este, que Trump ahora está demoliendo parcialmente para el salón de baile.

Harry Truman obtuvo una renovación completa.

Jackie Kennedy instaló el Jardín de las Rosas que Trump recientemente arrancó para transformarlo en un enorme patio.

Gerald Ford instaló una piscina.

Barack Obama participó en la “gran excavación” que reacondicionó la Sala de Situación y excavó espacio debajo del ala oeste para quién sabe qué más.

En el primer mandato de Trump, la primera dama Melania Trump instaló un pabellón de tenis y restauró el Jardín de las Rosas, un espacio que él convertiría más tarde, ya se dijo, en un patio.

Muchas de estas labores fueron criticadas en su momento, como señala McLaurin. Cuando los tiempos son difíciles, como lo son invariablemente para muchos estadounidenses, los presidentes pueden ser criticados por mejorar su situación de vida. Hoy se supone que el gobierno está cerrado, en gran parte, porque el Congreso no puede aprobar un proyecto de ley de gastos. Pero la construcción del salón de baile financiada de forma privada por Trump continúa.

Será el primer cambio a gran escala en la fachada de la Casa Blanca en más de 80 años, algo que la Sociedad de Historiadores de Arquitectura dijo que solo debería emprenderse después de un proceso deliberativo con especial cuidado para preservar el edificio histórico.

Trump organizó recientemente una cena para donantes en la Casa Blanca a la que asistieron titanes de la industria y la tecnología. Cualquier proceso de recaudación de fondos emprendido por la administración de Trump no se ha compartido públicamente, aunque agradeció a una lista de asistentes a la cena.

Su punto de vista es que “yo lo estoy pagando”, lo cual técnicamente no parece ser el caso.

CBS informó que una fuente de financiación es YouTube, que resolvió una demanda por suspender la cuenta de Trump después del asalto al capitolio del 6 de enero por más de US$ 24 millones. Ese dinero aparentemente se destinará al proyecto del salón de baile. Trump organizó recientemente una cena para donantes en la Casa Blanca a la que asistieron líderes de la industria y la tecnología.

Si bien Trump ha criticado a la Reserva Federal por los cambios en sus planes que fueron aprobados por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, el jefe de ese grupo, que Trump llenó de partidarios, dijo que no se necesita ninguna aprobación para el proyecto de la Casa Blanca.

El arquitecto del proyecto, James McCrery, es descrito por la Universidad Católica, donde enseña, como alguien que ha repensado su propia educación modernista en favor de la arquitectura clásica. Es conocido por sus diseños de iglesias, incluida la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús en Knoxville, Tennessee. Trump emitió un decreto en agosto, llamado “Haciendo que la arquitectura federal vuelva a ser hermosa,” y solicitó que los edificios gubernamentales se construyeran al estilo clásico.

La historiadora Kate Andersen Brower, quien ha escrito libros sobre las primeras damas y la residencia de la Casa Blanca, señaló para The Contrarian que FDR ocultó parcialmente la construcción de un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial cuando amplió el ala este.

En los años transcurridos desde entonces, el ala este se ha convertido en gran medida en el ámbito de las primeras damas, un papel en el que Melania Trump ha sido menos visible que la mayoría de sus predecesoras.

La ventaja de reemplazar el actual Salón Este, con capacidad para 200 personas, por un espacio para eventos para unas 900 personas, desplazará a las primeras damas del futuro, escribió Brower.

“Independientemente de cómo se sienta Melania Trump con respecto a esta pérdida, será un golpe duradero para la estatura ganada con tanto esfuerzo de su papel,” argumentó.

“Primera Dama sigue siendo un puesto anacrónico e incomprendido, uno que viene sin descripción oficial, sin salario y con expectativas infinitas. Las cónyuges presidenciales son escrutadas no solo por el pueblo estadounidense, sino por el mundo en general. Y ahora puede que ni siquiera tengan un espacio propio”.

La construcción incomodó un poco esta semana en parte porque pareció surgir de la nada. Pero la planificación claramente ha estado en marcha durante meses; la Casa Blanca publicó planes para el salón de baile durante el verano. Trump podría estar pasando a otro proyecto de legado: un modelo de arco de la victoria al estilo del Arco del Triunfo o la Puerta de Brandenburgo fue exhibido recientemente en la Oficina Oval.

