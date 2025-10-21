Muere la cantante Paulina Tamayo, una de las voces más populares y célebres de Ecuador

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo murió, según se informó este martes en las redes sociales oficiales de la artista y en la de su hijo, sin que de momento se conozcan detalles del fallecimiento.

“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina”, fue el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

El hijo de la cantante, Willie Tamayo, también confirmó el fallecimiento en su cuenta personal de la misma red social.

“El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”, expresó.

CNN está intentando contactar al hijo de la cantante y a su representante.

Tamayo, quien nació en Quito el 14 de abril de 1965, inició su carrera artística a los cinco años y interpretó varios géneros de la música nacional ecuatoriana como pasillos, albazos, pasacalles y sanjuanitos. Se abrió también a otros géneros como la balada, la bomba y más. También compartió escenarios con cantantes y agrupaciones internacionales como Los Panchos, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José Luis Rodríguez (El Puma), entre otros, según recoge su página oficial.

Tamayo representó al Ecuador en diversos festivales y viajó por varios países de la región y Europa donde mantuvo un fuerte vínculo con la comunidad migrante, especialmente en Estados Unidos y España.

En 2015 recibió el “Galardón Estrella Latina” otorgado por la prensa española en Madrid y en 2013 fue reconocida como “Artista Sold Out” por la prensa de Estados Unidos en Los Ángeles, California, según recoge la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos ejecutantes de Ecuador, en su sitio oficial.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Alegría Crespo, lamentó el fallecimiento de la cantante y destacó su legado en la cultura del país.

“Su voz acompañó la historia de nuestro país, llenando de emoción los hogares, los escenarios y los corazones de quienes crecimos escuchándola. Paulina más que una artista destacada, fue símbolo de amor por la patria”, señaló Crespo.

La presidencia de Ecuador envió condolencias a través de una publicación en X.

La Sociedad de Autores y Compositores de Ecuador (SAYCE) se sumó a las condolencias para la familia de la cantante.

“Su voz y legado marcaron para siempre la historia musical de nuestro país. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento”, expresó SAYCE.

Diferentes artistas, músicos, periodistas y figuras políticas también han expresado sus condolencias y han recordado el legado de Paulina Tamayo en la música y la cultura de Ecuador.

