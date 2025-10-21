Se forma en el Caribe la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán en los próximos días

Por Mary Gilbert, CNN

La tormenta tropical Melissa formó en el mar Caribe, demostrando que la temporada de huracanes del Atlántico de este año no terminará tranquilamente.

La tormenta podría azotar el norte del Caribe con lluvias torrenciales y fuertes vientos a medida que se fortalece sobre aguas extremadamente cálidas esta semana. El riesgo de peligrosos deslizamientos de tierra también podría aumentar significativamente en República Dominicana y Haití si se conjugan ciertos factores atmosféricos.

Melissa se movía a unos 480 kilómetros al sur de Haití con vientos máximos sostenidos de 80 km/h a última hora de la mañana del martes, según el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera que la tormenta alcance la categoría de huracán para el sábado, según el centro, pero aún es difícil determinar con exactitud su intensidad a partir de ahí.

Noticia en desarrollo.

