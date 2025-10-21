Tribunal Superior de Bogotá revoca condena al expresidente Álvaro Uribe

Por CNN en Español

El Tribunal Superior de Bogotá admitió este martes la apelación del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y revocó la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación de testigos y fraude.

La Fiscalía puede presentar un recurso contra la absolución ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

Por el cargo de soborno, el Tribunal concluyó que no hay pruebas que muestren que el acusado indujo al pago a tres testigos para que mintieran, y pidió que el exmandatario sea investigado por falso testimonio. Sobre el delito de fraude procesal, los jueces indicaron que no estuvo sustentado en todos los elementos que solicita la ley.

El magistrado ponente Manuel Antonio Merchán declaró ilegal una interceptación telefónica contra Uribe y agregó que ello “vulneró el derecho a la intimidad”, por lo que esas grabaciones quedaron excluidas del caso.

Uribe, que durante todo el proceso se declaró inocente, se convirtió en agosto en el primer expresidente del país en ser condenado penalmente. Días después, un tribunal resolvió que podía enfrentar en libertad el proceso mientras se resolvía su apelación.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, cuando preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares. La Corte decidió no investigar a Cepeda (quien rechazó las acusaciones) y abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de manipulación para evitar que sea relacionado con el paramilitarismo.

