Los recortes a las ayudas sociales impulsan el ascenso de la ultraderecha a nivel mundial, según la ONU

Los recortes a las protecciones sociales para las personas que viven en la pobreza han creado un terreno fértil para los movimientos de ultraderecha en todo el mundo, según un informe de las Naciones Unidas.

El apoyo popular a la ultraderecha ha crecido a nivel mundial en los últimos años. En Europa, Giorgia Meloni se convirtió, en 2022, en la líder más ultraderechista de Italia desde Benito Mussolini, mientras que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania es ahora el mayor partido de oposición del país. El Gobierno de Trump ha respaldado a partidos de ultraderecha en Europa y, en Argentina, el libertario de ultraderecha Javier Milei ganó la presidencia, en 2023.

El informe de la ONU, presentado el miércoles, afirma que los cambios en los sistemas de bienestar social han dificultado el acceso a las prestaciones al endurecer las normas de elegibilidad o imponer condiciones más estrictas, lo que contribuye al tipo de precariedad económica y alienación que empuja a las personas hacia la ultraderecha.

“Estos sistemas de bienestar punitivos aumentan la inseguridad económica, erosionan la confianza en las instituciones públicas y dejan a millones de personas sintiéndose humilladas y abandonadas por la política dominante”, declaró en un comunicado de prensa el autor del informe, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.

“Es en este vacío donde prosperan los populistas de ultraderecha, presentándose como defensores de aquellos que la élite ha dejado atrás”.

Pero advirtió: “Su objetivo no es empoderar a las personas en situación de pobreza, sino desmantelar aún más las protecciones para su propio beneficio”.

“El Gran y Hermoso Proyecto de Ley” de Trump ilustra este tipo de “populismo de los privilegiados”, argumenta el informe. El paquete incluye recortes históricos a los programas de la red de seguridad social estadounidense, en particular Medicaid y los cupones de alimentos, y al mismo tiempo recorta drásticamente los impuestos, lo que resulta en una “transferencia masiva” de recursos de los hogares más pobres a los más ricos.

Las crecientes brechas salariales son un factor clave que explica el auge del populismo de derecha, afirma el informe de 19 páginas, que cita varios estudios, incluyendo uno que establece una correlación casi perfecta entre la desigualdad salarial y el apoyo a los partidos populistas.

El informe también señala que la Encuesta Social Europea —que analiza las actitudes, creencias y comportamientos de la población— muestran que existe un 25 % de probabilidad de que las personas desempleadas con los niveles más bajos de prestaciones por desempleo voten por la ultraderecha, frente al 15 % de quienes tienen empleo.

El aumento de las pensiones, las mejores prestaciones por hijo y la legislación sobre el salario mínimo también tienen un impacto estadísticamente medible en la reducción de la probabilidad de votar por la ultraderecha.

“Miles de personas en situación de pobreza con las que hablo me dicen que se sienten estigmatizadas y vigiladas en lugar de apoyadas”, declaró De Schutter. “A menos que la protección social se considere seriamente un derecho humano, los populistas de ultraderecha seguirán cosechando lo que se ha sembrado”.

