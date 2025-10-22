Trump confirmó la suspensión de pagos y subsidios de EE.UU. a Colombia

Por Betsy Klein, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el miércoles que EE.UU. suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, cumpliendo así una amenaza hecha el fin de semana durante un intercambio con el presidente del país, Gustavo Petro.

“Acabamos de – a partir de hoy – detener todos los pagos que van a Colombia, al país Colombia”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

Trump dijo en redes sociales durante el fin de semana que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país, “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU. que no son más que una estafa a largo plazo para EE.UU.”, y agregó que esos pagos terminarían.

Los dos líderes han chocado en los temas de migración y narcotráfico, especialmente mientras EE.UU. ejecuta ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas ilegales en el Caribe.

No obstante, la última medida de Trump elevó la fricción con nuevas implicaciones financieras. El país andino era el aliado más confiable de Washington en Sudamérica en temas de seguridad nacional y defensa.

Refiriéndose a la falta de acción de Colombia contra el narcotráfico, Trump advirtió a Petro el miércoles que “más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína, representando casi dos tercios de la producción total de cocaína, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Petro respondió a la amenaza del domingo con críticas hacia Trump, pero no se pronunció directamente sobre la suspensión de fondos.

“Eres grosero e ignorante con Colombia. Lee, como hizo tu encargado de negocios en Colombia, ‘Cien años de soledad’, y te aseguro que aprenderás algo sobre la soledad”, dijo Petro en una publicación en redes sociales.

