El acuerdo de Trump con Argentina enfurece a los agricultores estadounidenses: “Nos están traicionando”

El presidente Donald Trump dijo esta semana que “ama” a los agricultores estadounidenses. Sin embargo, esos ganaderos, que lo apoyaron en su mayoría en las elecciones de 2024, aseguran que no sienten ese amor en este momento.

Trump enfrenta críticas de muchos ganaderos de Estados Unidos tras manifestar su apoyo al aumento de las importaciones de carne vacuna con bajos aranceles desde Argentina, con el fin de aliviar los precios récord de la carne en el país. Esta medida llega apenas unas semanas después de que los productores de soja estadounidenses criticaran un acuerdo independiente con Argentina que, según temen, otorgará a los productores sudamericanos una ventaja competitiva en ese mercado.

Argentina representa actualmente poco más del 2 % de las importaciones estadounidenses de carne de vacuna. Según las normas vigentes, puede exportar hasta 20.000 toneladas al año con un arancel más bajo, y cualquier cantidad superior está sujeta a un arancel del 26,4 %, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que el Gobierno planea aumentar esa cuota a 80.000 toneladas, cuadruplicando la cantidad de carne argentina con aranceles bajos que puede ingresar a Estados Unidos.

En una entrevista con Fox Business este jueves, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró: “Actualmente, los estadounidenses consumen 12 millones de toneladas de carne de res. Diez millones se producen en este país. Dos millones se importan. De esos 12 millones, (la cuota argentina) sería de 20.000 cada trimestre. No se trata de una gran afluencia de millones de toneladas de carne vacuna argentina”.

Sin embargo, Christian Lovell, ganadero de Illinois y director sénior de programas de Farm Action, una organización agrícola no partidista, dijo: “Si Trump sigue adelante con lo que ha planteado, creo que es una traición al ganadero estadounidense. Da la sensación de que nos está vendiendo a un competidor extranjero”.

El miércoles, Trump reaccionó a las críticas de los ganaderos.

“Los ganaderos, a quienes amo, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluido un arancel del 50 % para Brasil”, escribió Trump en redes sociales.

“Sería bueno que lo entendieran, pero también deben bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante también para mí”, añadió.

En una declaración, Colin Woodall, CEO de la Asociación Nacional de Ganaderos, un grupo comercial de productores de carne vacuna, dijo que la organización y sus miembros “no pueden respaldar al presidente mientras socava el futuro de los agricultores y ganaderos familiares al importar carne vacuna argentina en un intento de influir en los precios”.

El precio de la carne vacuna ha aumentado significativamente este año, casi un 14 % en los últimos 12 meses, según los últimos datos de inflación publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales en agosto. (Se espera que este viernes se publique una nueva actualización sobre los precios al consumidor).

Becca Jablonski, economista agrícola de la Escuela de Negocios Johnson de la Universidad de Cornell, explicó que el aumento de precios obedece a varios factores.

“Una sequía reciente que duró varios años redujo la cantidad de tierras de pastoreo para el ganado y encareció significativamente los cereales forrajeros, lo que dejó una escasez de ganado”, dijo.

La escasez también se ha visto agravada por una infestación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito carnívoro, que proliferó justo al otro lado de la frontera, en México, lo que ha reducido significativamente las importaciones de carne de ese país.

Jablonski dijo que, históricamente, el sector ganadero apenas gana dinero, pero está teniendo un año raramente positivo, que permite a los agricultores pagar las deudas que acumularon durante años no rentables.

“Creo que el argumento de la industria es: ‘Déjennos tener un buen año’’”, dijo.

En una declaración, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el presidente está cumpliendo sus promesas de defender a los agricultores y a los consumidores.

“El presidente Trump prometió proteger a los ganaderos estadounidenses y brindar alivio económico a los ciudadanos comunes. El Gobierno está logrando ambos objetivos al expandir las importaciones de carne de res de Argentina para reducir los precios al consumidor a corto plazo, a la vez que implementa una nueva iniciativa del USDA que apoyará a los ganaderos y aumentará el tamaño de los hatos para mantener los precios bajos a largo plazo”, dijo Kelly.

Lovell señaló que muchos de los agricultores que conoce apenas logran sobrevivir.

“No es raro que los agricultores tengan un año con pérdidas”, dijo. “No se puede mirar a los ganaderos que tuvieron un buen año y decir: ‘¡Dios mío, se están enriqueciendo!’”.

Lovell atribuyó el aumento de precios a las grandes corporaciones empacadoras de carne que compran productos a ganaderos estadounidenses y los envasan para las tiendas de comestibles.

Una oleada de carne importada perjudicaría a los agricultores estadounidenses, dijo, porque los grandes empacadores no están obligados a etiquetar el país de origen del producto.

Hay indicios de que el apoyo a Trump en las zonas rurales ha comenzado a debilitarse. En las elecciones de 2024, Trump ganó en el 93 % de los condados rurales, la cifra más alta para un candidato republicano en lo que va del siglo, según el Grupo de Innovación Económica, una organización de investigación bipartidista.

Pero los productores de soja fueron de los primeros en sentir el impacto de la guerra arancelaria con China. Desde mayo, el gigante asiático ha boicoteado la soja estadounidense como respuesta a los impuestos de Trump.

Incluso antes de los aranceles, la agricultura familiar en Estados Unidos ya enfrentaba dificultades. Desde 2017, el país ha perdido más del 17 % de sus explotaciones agrícolas familiares —al menos 100 000 operaciones—, según el USDA.

Los aranceles podrían estar agravando ese sufrimiento. Las quiebras agrícolas aumentaron en el primer semestre del año hasta su nivel más alto desde 2021, según datos de tribunales estadounidenses.

John Boyd, agricultor de cuarta generación y fundador de la Asociación Nacional de Agricultores Negros, dijo que nunca había tenido problemas para vender su soja hasta hace poco.

“Ahora nadie la compra”, expresó Boyd. “El mayor comprador de nuestra soja fue China, y no han hecho ningún pedido. Cero.”

“El presidente cree que sus aranceles son lo mejor y están dejando a los agricultores estadounidenses sin negocio”, añadió.

El Gobierno recibió críticas el mes pasado después de acordar otorgarle a Argentina US$ 20.000 millones en apoyo monetario para ayudar a estabilizar el peso argentino, una medida que los críticos han caracterizado como un rescate efectivo del país.

Un mensaje de texto, visto por CNN, enviado por el secretario Rollins al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que Argentina luego utilizó ese salvavidas financiero para llegar a un acuerdo con China sobre la soja.

“Ayer rescatamos a Argentina y a cambio los argentinos eliminaron sus aranceles a las exportaciones de granos, reduciendo su precio para China justo en un momento en que normalmente nosotros estaríamos vendiendo a China”, decía el mensaje.

“Aquí estamos perdiendo nuestras granjas y el presidente está ayudando a un país extranjero”, dijo Boyd sobre el acuerdo.

A principios de este mes, fuentes informaron a CNN que la Casa Blanca planeaba extender un rescate multimillonario para los agricultores. Con el cierre de Gobierno ya en su tercera semana, aún no se ha materializado ningún plan.

Aunque el USDA ha estado en gran parte inactivo durante el cierre del Gobierno, la agencia anunció este miércoles un plan que, según dijo, “fortalecería la industria de la carne de res estadounidense”.

El plan incluye ampliar el acceso de los ganaderos a tierras federales para el pastoreo y priorizar las solicitudes de subvenciones de los veteranos militares que buscan ingresar a la industria, entre otras medidas.

Lovell dijo que, si bien el plan puede ser una buena noticia para muchos agricultores, siente que no es suficiente para proteger la industria.

“Lo que necesitan los ganaderos estadounidenses es un mercado justo con los incentivos adecuados. Tenemos que fomentar la recuperación del rebaño de vacas aquí en Estados Unidos”, dijo. “Este parece ser un intento rápido de controlar los daños”.

