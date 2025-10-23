La Casa Blanca publica lista de donantes para el multimillonario salón de baile de Trump

Por Kit Maher, Jake Tapper y Alejandra Jaramillo, CNN

Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast y Meta son solo algunas de las principales empresas que hicieron donacionaes para construir el salón de baile de unos 8.300 metros cuadrados propuesto por el presidente Donald Trump, según la Casa Blanca.

Trump ha dicho repetidamente que el trabajo en el salón de baile está financiado con fondos privados aportados por él mismo y sus donantes y que no costará nada a los contribuyentes.

El mandatario habló este miércoles sobre sus planes para el salón de baile, afirmando que costará unos US$ 300 millones. La administración había estimado previamente el costo del proyecto en US$ 200 millones.

Entre los donantes adicionales se incluyen los cofundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss; el secretario de Comercio Howard Lutnick y su familia; y la familia Adelson. Trump otorgó a Miriam Adelson, una megadonante republicana, la Medalla Presidencial de la Libertad en 2018.

Lista de donantes del salón de baile de la Casa Blanca:

Altria Group, Inc.

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton

Caterpillar, Inc.

Coinbase

Comcast Corporation

J. Pepe and Emilia Fanjul

Hard Rock International

Google

HP Inc.

Lockheed Martin

Meta Platforms

Micron Technology

Microsoft

NextEra Energy, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Ripple

Reynolds American

T-Mobile

Tether America

Union Pacific Railroad

Adelson Family Foundation

Stefan E. Brodie

Betty Wold Johnson Foundation

Charles and Marissa Cascarilla

Edward and Shari Glazer

Harold Hamm

Benjamin Leon Jr.

The Lutnick Family

The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

Stephen A. Schwarzman

Konstantin Sokolov

Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

Paolo Tiramani

Cameron Winklevoss

Tyler Winklevoss

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.