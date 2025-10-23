Trump ignora preocupaciones por demolición del Ala Este y visualiza un salón de baile más grande que el inicialmente planeado

Por Kevin Liptak, Kristen Holmes y Kaitlan Collins, CNN

El presidente Donald Trump ha procedido con enorme libertad a medida que construye su nuevo y enorme salón de baile, ignorando las preocupaciones planteadas por los conservacionistas y hasta ahora sin intentar buscar la aprobación de la comisión que supervisa la construcción de edificios federales para derribar la totalidad del Ala Este de la Casa Blanca.

Se espera que el salón de baile sea más grande de lo previsto inicialmente, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.

El presidente ha mostrado a los visitantes dos modelos de mesa plana, preguntando en ocasiones a los presentes qué versión preferían: la más pequeña o la más grande. La mayoría respondió que la más grande era mejor, a lo que Trump accedió.

Aunque no está claro cuánto más grande será, Trump declaró el miércoles que se espera que el salón de baile cueste unos US$ 300 millones, lo que parece coincidir con una estructura más grande. Anteriormente, la administración había estimado el costo en US$ 200 millones.

El proyecto generó indignación y ha suscitado dudas sobre si el presidente tenía la autoridad legal para desmantelar secciones enteras de la mansión ejecutiva.

No todo el equipo de Trump estaba convencido del proyecto desde el principio, según declaró a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones internas.

Al principio, algunos asistentes y asesores pensaron que era una tarea demasiado grande e intentaron explicar lo difícil y largo que probablemente sería el proceso.

Pero una vez que quedó claro que el presidente no iba a renunciar a la idea —que lleva considerando casi 15 años—, todos se sumaron rápidamente.

La Casa Blanca dice que presentará los planes para la construcción del salón de baile a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, pero insiste en que el organismo no tiene competencia sobre la decisión de derribar el Ala Este.

Algunos exmiembros del panel han cuestionado esa evaluación. Y una de las principales organizaciones de preservación histórica del país exige el cese inmediato de la demolición del Ala Este.

Pero parecía que pocos obstáculos impedían la decisión del presidente de seguir adelante con el audaz proyecto plurianual. Ahora que la demolición está en plena marcha, parecía improbable que los planes se revirtieran.

“Para hacerlo correctamente, tuvimos que derribar la estructura existente”, dijo Trump el miércoles en el Despacho Oval al ser preguntado sobre el proyecto. En una mesa frente al mandatario se encontraba una maqueta de los terrenos de la Casa Blanca, con el salón de baile sobresaliendo prominentemente de la Columnata Este.

Dijo que después de una “enorme cantidad de estudio con algunos de los mejores arquitectos del mundo”, se tomó la decisión de que sería necesario “derribar realmente” el Ala Este.

“Nunca se pensó que fuera gran cosa”, dijo. “Era un edificio muy pequeño”.

El miércoles, las excavadoras continuaron sus trabajos de demolición en la antigua sede de la oficina de la primera dama, el calígrafo de la Casa Blanca y algunos asesores militares.

La demolición avanzaba con rapidez, y aproximadamente la mitad de la estructura quedó reducida a una pila gris de cemento y varillas de refuerzo retorcidas. El personal de esos departamentos ha sido reubicado en otras áreas del complejo.

El vestíbulo revestido de madera del Ala Este ha sido durante mucho tiempo la principal puerta de entrada para los visitantes que asisten a eventos sociales en la Casa Blanca, así como para quienes realizan visitas guiadas al edificio. Esta sección adquirió su forma actual en 1942.

Es probable que el resto del Ala Este sea demolido a finales de la semana, dijeron los funcionarios.

En cierto modo, los gritos de desaprobación llegan demasiado tarde. Las imágenes publicadas por la Casa Blanca en julio mostraban el salón de baile sobre el lugar donde solía estar el Ala Este, y un comunicado de prensa oficial de aquel momento afirmaba que se ubicaría “donde actualmente se encuentra el pequeño Ala Este, profundamente modificado y reconstruido”.

Trump dijo que cualquiera que estuviera indignado o preocupado porque estaba tomando medidas sin ser franco acerca de sus intenciones estaba fuera de lugar.

“¿No he sido transparente? Se lo he mostrado a todo el que quisiera escucharme”, apunto en el Despacho Oval.

Aun así, las imágenes del edificio destrozado esta semana han causado conmoción, en particular porque Trump pone a prueba su autoridad en casi todos los aspectos de la presidencia, y no menos importante es el edificio en el que vive y trabaja.

El proyecto comenzó a acelerarse durante el verano, según una fuente, y se iniciaron reuniones semanales para discutirlo.

El propio presidente ha participado en estas reuniones, a las que también han asistido la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, la Oficina Militar de la Casa Blanca, el Servicio Secreto, un equipo de arquitectura y otros empleados internos encargados de acelerar el proyecto, añadió la fuente.

La Casa Blanca anunció a finales de julio que McCrery Architects y su director ejecutivo, James McCrery, liderarían el diseño de la ampliación.

Unos días después, McCrery fue visto junto a Trump en la azotea de la Casa Blanca inspeccionando la zona del South Grounds donde se ubicará el salón de baile.

Los asesores de Trump estaban preparados para enfrentar la resistencia al salón de baile y buscaron revisar lo que se requería legalmente para completar el proyecto, dijo la fuente.

Finalmente, los funcionarios de la administración determinaron que la Casa Blanca solo necesitaría la aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que supervisa los proyectos de construcción federales en Washington y sus estados vecinos, Virginia y Maryland.

Sin embargo, los funcionarios afirmaron que la comisión solo tiene jurisdicción cuando comienza la construcción vertical y no supervisa la demolición.

Trump nombró recientemente a Will Scharf, secretario de gabinete de la Casa Blanca y partidario de Trump, para presidir la comisión. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, y otro asesor de Trump también fueron nombrados para la comisión al mismo tiempo.

Scharf manifestó durante una reunión de la comisión el mes pasado que el organismo eventualmente se involucraría en el proyecto, pero no hasta después de que se demoliera el Ala Este.

“Sé que el presidente tiene en muy alta estima a esta comisión y estoy entusiasmado de que podamos desempeñar un papel en el proyecto del salón de baile cuando llegue el momento adecuado”, afirmó.

La comisión, que se encuentra clausurada debido al cierre gubernamental, fue creada por el Congreso en 1924 y está compuesta por 12 miembros. Tres son nombrados por el presidente, junto con el presidente, y el resto de los puestos están reservados para agencias federales, como el Servicio de Parques Nacionales, y representantes del Distrito de Columbia.

Los proyectos revisados ​​por el NCPC en los últimos años incluyen la modificación de la valla perimetral que rodea los terrenos de la Casa Blanca y un pabellón de tenis que Trump instaló durante su primer mandato.

La valla, en particular, tardó varios años en ser aprobada. Las autoridades afirmaron que era un cambio necesario porque la gente saltaba constantemente la anterior y corría hacia el Pórtico Norte.

L. Preston Bryant Jr., quien se desempeñó como presidente del NCPC durante casi una década, describió un proceso de tres etapas que normalmente se desarrolla para los proyectos federales, comenzando con consultas tempranas que describió como colaborativas.

“El personal de la Comisión desea con ahínco que un posible proyecto comience con buen pie. Esta fase inicial de consulta es muy importante”, declaró a CNN.

El proyecto pasa por fases subsiguientes (concepción, aprobación preliminar y aprobación final) antes de completarse el proceso.

Bryant indicó que no podía recordar un momento en el que la demolición estuviera separada del proceso de aprobación como lo hizo la Casa Blanca de Trump.

“Esa no fue mi experiencia durante mi tiempo en NCPC”, dijo Bryant. “Si hay demolición, es parte del proyecto. El elemento de demolición es inherente al proyecto en general. La demolición no está separada de la construcción. Es parte de ella”.

Rebecca Miller, directora ejecutiva de la Liga de Preservación de DC, dijo que demoler el Ala Este antes de una presentación formal de los planos del salón de baile esencialmente inicia el proyecto antes de un proceso de revisión formal.

“Lo más preocupante es que simplemente están demoliendo el Ala Este sin que el público reciba información sobre lo que se construirá en su lugar”, comentó. “Y ahí es donde la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la Comisión de Bellas Artes o el público aportarían su opinión sobre el diseño de la propiedad, su compatibilidad con la Casa Blanca y cómo mitigar o minimizar el impacto en el recurso histórico actual”.

“Estamos en este tipo de zona donde no hay nada que impida la demolición, pero tampoco hemos visto cuál es la sumisión”, agregó Miller.

Otras leyes y normas tampoco parecen aplicarse a la Casa Blanca. El presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley Nacional de Preservación Histórica en 1966, que detalla el proceso mediante el cual se debe involucrar a las partes interesadas en los grandes proyectos públicos.

Sin embargo, la ley excluye de sus disposiciones a los tres pilares del Gobierno estadounidense: el Capitolio, la Corte Suprema y la Casa Blanca.

La Ley Shipstead-Luce de 1930 también exige que las reformas a los edificios en el área de la capital nacional, incluida la Casa Blanca, se presenten a la Comisión de Bellas Artes. Sin embargo, el texto se refiere a los edificios que dan a la Casa Blanca y no a la Casa Blanca en sí.

Para Trump, las preocupaciones sobre el nuevo salón de baile no parecen convincentes. Sentado en el recién decorado Despacho Oval, mientras las máquinas trabajaban afuera, levantó una pila de representaciones en papel que mostraban los planos, incluyendo el interior de estilo Luis XIV, muy similar al salón de baile de Mar-a-Lago.

“Ves, combina de maravilla con la Casa Blanca”, proclamó Trump. “Es decir, la combinación es preciosa”.

Zachary B. Wolf contribuyó a este informe.

