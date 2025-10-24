EE.UU. envía un portaaviones al Caribe en un aumento de la presión de Trump sobre Venezuela

Por Katie Bo Lillis, CNN

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el envío de un grupo de ataque de portaaviones, actualmente estacionado en Europa, a la región del Caribe, en medio de un aumento masivo de fuerzas militares estadounidenses en la región.

El grupo de ataque Gerald R. Ford y su ala aérea asociada están siendo enviados para “desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico”, declaró el secretario de prensa del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado publicado en X.

El aumento de fuerzas estadounidenses ha suscitado dudas sobre las intenciones del Gobierno de Trump en la región. La administración ha afirmado repetidamente que la presencia militar forma parte de una campaña contra el narcotráfico, pero el presidente Donald Trump también ha estado considerando ataques dentro de Venezuela como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar al líder Nicolás Maduro, según informó CNN.

El Ford, un portaaviones de primera clase, es considerado por la Armada como el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo.

Hegseth declaró el viernes por la mañana que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque nocturno contra una embarcación, según él, operada por un cártel de la droga y dedicada al contrabando de narcóticos en el Caribe.

El ataque, que según Hegseth causó la muerte de seis personas, eleva a 10 el número total conocido de embarcaciones atacadas y a 43 el de personas fallecidas desde que Estados Unidos inició su campaña el mes pasado.

