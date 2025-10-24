Escándalo por apuestas ilegales en la NBA: cómo funcionaban, partidos clave, el papel de la mafia y la mención a LeBron James

Por CNN Español

Partidas de póker amañadas, apuestas deportivas con información privilegiada de la NBA y vínculos con la mafia. No se trata de una película de Hollywood: estos son elementos de presuntos esquemas de apuestas ilegales expuestos en dos acusaciones formales tras años de investigación.

Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del baloncesto; el base de los Miami Heat, Terry Rozier; y el exjugador de la NBA Damon Jones se encuentran entre las 34 personas acusadas formalmente en relación con dos investigaciones federales independientes sobre apuestas, anunciadas por el Distrito Este de Nueva York el jueves.

En una larga conferencia de prensa, que contó con la presencia del director del FBI, Kash Patel, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. y otros, se detallaron las exhaustivas investigaciones de varios años que abarcaron 11 estados, involucraron decenas de millones de dólares e incluyeron a miembros de las notorias familias mafiosas Bonanno, Genovese, Gambino y Luchese.

Billups, entrenador principal de Portland desde 2021, está acusado de un elaborado plan en el que se atraía a jugadores para que participaran en partidas de póker amañadas, en parte con la oportunidad de jugar junto al cinco veces All-Star de la NBA, además de Jones.

Billups, según Nocella, actuó a sabiendas como la llamada “carta de la cara” para atraer a los “peces” a partidas clandestinas en Miami, Nueva York, Las Vegas y los Hamptons donde no tenían ninguna posibilidad de ganar. Los implicados en el plan utilizaban máquinas manipuladoras de cartas, bandejas para fichas de póker e incluso lentes de contacto o gafas especiales que podían leer cartas premarcadas. En algunos casos, los presuntos conspiradores utilizaban mesas de rayos X que revelaban las cartas al colocarlas boca abajo.

Nocella afirmó que el esquema, denominado “Diagrama Zen” por los federales, estafaba a las víctimas por decenas de millones de dólares. Una presunta víctima perdió US$ 1,8 millones. El dinero fue posteriormente blanqueado por las familias criminales.

“Y cuando la gente se negaba a pagar, estos acusados ​​hacían lo que siempre ha hecho el crimen organizado”, declaró la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch. “Usaban amenazas. Usaban intimidación. Y usaban violencia. Es el mismo patrón que hemos visto durante décadas: métodos tradicionales de control de multitudes combinados con nuevas tecnologías para ampliar el alcance de sus operaciones”.

Terry Rozier, del Heat, quien fue arrestado en un hotel de Orlando, fue acusado de participar en un esquema de amaño de partidos que incluía apuestas sobre su disponibilidad.

Los investigadores alegan que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, Rozier informó a la gente sobre su disponibilidad para los partidos, citando siete partidos específicos en su investigación, incluyendo uno contra los New Orleans Pelicans, ya marcado por las casas de apuestas por actividad irregular.

En ese partido de marzo de 2023, Rozier, quien entonces jugaba con los Charlotte Hornets, abandonó el encuentro tras solo nueve minutos debido a una lesión. Según los investigadores, Rozier compartió esa información privilegiada, y sus cómplices apostadores ganaron US$ 200.000 en apuestas al menos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. detalló esta mañana cómo varios jugadores y entrenadores de la NBA, incluido Rozier, presuntamente utilizaron información no pública sobre los próximos partidos de la NBA para permitir que otros se lucraran con las apuestas.

Estos son los partidos relevantes enumerados por el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa:

23 de marzo de 2023 — Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans

Rozier supuestamente avisó a su viejo amigo Deniro Laster que planeaba abandonar el partido antes de tiempo debido a una supuesta lesión. Posteriormente, abandonó el partido a los 9 minutos, “generando decenas de miles de dólares en ganancias”, según el Departamento de Justicia.

24 de marzo de 2023 — Portland Trail Blazers vs. Chicago Bulls

El acusado Eric Earnest supuestamente “recibió y luego transmitió información privilegiada de un viejo amigo, entonces entrenador de la NBA, de que varios de los mejores jugadores de los Blazers se perderían un partido contra los Chicago Bulls”, declaró el Departamento de Justicia.

6 de abril de 2023 — Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers

Un cómplice presuntamente “aprovechó su relación” con un jugador del Magic para enterarse de que varios de los mejores jugadores del equipo se perderían un partido contra los Cavaliers, según el Departamento de Justicia.

9 de febrero de 2023 — Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks y 15 de enero de 2024 — Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder

El exjugador de la NBA Damon Jones presuntamente “compartió y vendió información privilegiada en numerosas ocasiones sobre información no divulgada relacionada con partidos de la NBA, como decisiones sobre la alineación e información médica previa a la publicación, a sus cómplices”, según el Departamento de Justicia. Uno de estos intercambios se produjo antes de un partido en el que la superestrella LeBron James no jugó.

26 de enero de 2024 — Toronto Raptors vs. Los Angeles Clippers y 20 de marzo de 2024 — Toronto Raptors vs. Sacramento Kings

El exjugador de los Raptors Jontay Porter supuestamente declaró a sus contactos que “saldría prematuramente de los partidos” debido a supuestas lesiones, según el Departamento de Justicia.

Patel enfatizó que los arrestos del jueves y el caso que se está presentando tienen fuertes vínculos con familias mafiosas.

“No solo desmantelamos el fraude que estos perpetradores cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también entramos y ejecutamos un sistema de justicia contra La Cosa Nostra, que incluye a las familias Bonanno, Gambino, Genovese y Luchese”, declaró Patel.

Añadió: “Los cargos y los arrestos que se realizaron en todo el país abarcan desde fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y apuestas ilegales. Este FBI no dejará margen para ningún delincuente en este país”.

Uno de los ejemplos de información privilegiada que supuestamente se utilizó para ayudar a los apostadores es el del exjugador de la NBA Damon Jones, quien filtró información sobre lesiones que no se hizo pública durante un partido de febrero de 2023.

Los fiscales alegan que la mañana del 9 de febrero de 2023, antes de un partido de Los Angeles Lakers contra los Milwaukee Bucks, Jones envió un mensaje de texto a un cómplice que decía: “¡Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que se publique la información! [Jugador 3] no está disponible esta noche”.

Si bien la acusación no menciona al Jugador 3, la estrella de los Lakers LeBron James no jugó ese partido.

La acusación alega que la información que Jones proporcionó no era pública cuando la publicó. En ese momento trabajaba como entrenador asistente no oficial para los Lakers, también trabajó como entrenador asistente para los Cleveland Cavaliers durante la segunda etapa de James con ese equipo y jugó con James en los Cavs de 2005 a 2008.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Dana O’Neil, George Ramsay, Kyle Feldscher, Kara Scannell y Mark Morales, de CNN.