La inflación en Estados Unidos vuelve al 3 %

El costo de vida se encareció aún más para los estadounidenses el mes pasado, en el que se registró el aumento de precios más rápido desde principios de año.

Los precios al consumidor subieron un 0,3 % en septiembre, lo que elevó la tasa de inflación anual del 2,9 % al 3 %, la más alta desde enero, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes.

Los economistas esperaban que la inflación continuara acelerándose, con un aumento del 0,4 % en el mes y del 3,1 % respecto al año anterior, según estimaciones de FactSet.

Los datos de inflación del viernes son un desconcertante recordatorio de que los precios siguen subiendo más rápido de lo habitual. Sin embargo, el informe es bastante singular: es el primer informe económico federal importante publicado desde el cierre del Gobierno estadounidense el 1 de octubre.

El IPC de septiembre, cuya publicación estaba prevista originalmente para el 15 de octubre, se publica para que el Gobierno pueda cumplir con los plazos para realizar los ajustes del costo de vida para los pagos del Seguro Social de 2026.

