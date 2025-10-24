México entrega a EE.UU. a Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado de tráfico millonario de cocaína y fentanilo

Por CNN Español

Autoridades de México entregaron al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang”, a Estados Unidos. El hombre está acusado en ese país de tráfico de drogas y lavado de dinero por cientos de millones de dólares

Dong Zhang fue recapturado en Cuba y extraditado esta semana a México, de donde se había fugado en julio.

“Este individuo había sido detenido en Cuba el 31 de julio de 2025, por delitos cometidos en el territorio nacional de falsificación de documentos y tráfico de personas, previstos en el Código Penal cubano, y se encontraba bajo la medida cautelar de prisión provisional”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó este jueves su traslado a Estados Unidos. “El día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos”, indicó García Harfuch en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Harfuch agradeció al Gobierno de Cuba “por su valiosa colaboración” para arrestar a Dong Zhang, “identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una notificación roja de Interpol”.

Dong Zhang es considerado presunto responsable de exportar, transportar y distribuir más de 1.000 kilogramos de cocaína, 1.800 de fentanilo y 600 de metanfetaminas, así como de lavar más de US$ 150 millones anuales de ganancias ilícitas, según detallaron autoridades de México, que añadieron que sus actividades ilegales “se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón” y que “ha sido señalado de formar alianzas con organizaciones delictivas de México para realizar al trasiego”.

En julio, la Fiscalía General de México y la Fiscalía de Quintana Roo, un estado del Caribe mexicano, informaron que Zhi Dong Zhang había escapado de custodia. Mediante un operativo de búsqueda lograron hallarlo en Cuba, donde fue arrestado.

CNN busca saber si Zhi Dong Zhang cuenta con representación legal y cómo se declara por los cargos en su contra.

Dong Zhang fue acusado en un tribunal federal de Atlanta en 2022 por tráfico de drogas y lavado de dinero. Según detalla la agencia AP, documentos judiciales presentados en este caso describen una red de narcotráfico presuntamente liderada por Zhang que importaba cocaína y fentanilo a Estados Unidos y luego los distribuía a través de centros en las áreas metropolitanas de Atlanta y Los Ángeles.

CNN contactó a la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para pedir comentarios sobre esta detención y está en espera de respuesta.

Con información de Mauricio Torres, de CNN Español, y de las agencias EFE y AP