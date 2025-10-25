Bombas a reacción y aviones convertidos en misiles: los ejércitos de Ucrania y Rusia improvisan en una batalla de ingenio

Por Tim Lister, Victoria Butenko y Kosta Gak, CNN

Improvisar e innovar se han convertido en las consignas de los ejércitos ruso y ucraniano en su intento de superarse mutuamente en tierra, mar y aire.

Varios acontecimientos recientes ilustran esta constante evolución de tácticas y armamento: una nueva bomba rusa a reacción, el uso de parte de Ucrania de aviones ligeros como “bombas suicidas” de largo alcance y una nueva generación de drones marítimos.

Ambos países están explotando la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas no tripulados a un ritmo elevado.

Pero algunas innovaciones son notablemente de baja tecnología.

Al caer la noche en un aeródromo ucraniano a principios de este mes, un pequeño grupo de hombres montó una avioneta sin piloto para una misión de 2.000 kilómetros en el interior de Rusia. Su objetivo era la ciudad industrial rusa de Dzerzhinsk, a unos 370 kilómetros al este de Moscú.

Sujeta a su tren de aterrizaje había una bomba muy básica.

Horas después de que el avión monomotor despegara hacia el cielo nocturno, se informó de un gran incendio en una fábrica de explosivos en Dzerzhinsk que produce proyectiles para el ejército ruso.

El programa, creado por un entusiasta de la aviación con el indicativo Goronych, convierte aviones monoplaza en misiles de largo alcance rudimentarios pero efectivos.

En lugar de un asiento de piloto, cuenta con un tanque de combustible adicional y baterías que alimentan los sistemas de navegación y comunicación, según un informe del medio ucraniano Babel, confirmado por CNN.

Goronych y su grupo están ahora integrados en el 14 regimiento de las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, quienes hablaron con CNN sobre su trabajo.

El miércoles, según el ejército ucraniano, participaron en un ataque contra una planta mecánica en la ciudad rusa de Saransk, a casi 800 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde se fabrican detonadores y minas.

El proyecto Goronych representa una de las docenas de adaptaciones realizadas por ambos bandos a medida que el conflicto se prolongaba, especialmente utilizando aviones ligeros y drones.

En septiembre, el jefe del Estado Mayor militar ucraniano, Oleksandr Syrskyi, dijo que los aviones ligeros equipados con ametralladoras estaban demostrando ser eficaces para interceptar drones rusos y que el ejército consideraría comprar más.

Recientemente, los rusos comenzaron a desplegar pequeños aviones equipados con ametralladoras en territorio ocupado para derribar drones ucranianos en camino hacia objetivos en Rusia.

Su error fue perfilarlos en televisión.

El Servicio de Seguridad Ucraniano estableció dónde estaban basados ​​los aviones y dijo el martes que había “neutralizado dos pequeños aviones que los ocupantes estacionaron en aeródromos y usaron para derribar drones ucranianos de largo alcance”.

El Servicio de Seguridad de Ucrania publicó un vídeo que muestra la destrucción de dos pequeños aviones rusos utilizados para interceptar drones ucranianos de largo alcance. Servicio de Seguridad de Ucrania

No todas las innovaciones son tan básicas.

En las últimas semanas, Rusia ha comenzado a desplegar una nueva bomba guiada a reacción, adaptada de sus enormes existencias de antiguas bombas de “caída libre”, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania (DI).

“El alcance y el radio de combate de tales bombas serán de aproximadamente 200 kilómetros”, dijo el jefe adjunto del DI, Vadym Skybitski, en un comunicado.

Los rusos ya habían estado convirtiendo bombas de la era soviética en municiones de planeo con un alcance de unos 80 kilómetros, lo que permitía a los aviones dispararlas manteniéndose a una distancia prudencial de las defensas aéreas ucranianas.

En un solo día de la semana pasada, se dispararon casi 300 bombas de este tipo contra Ucrania. El promedio diario es de poco más de 100, según el Estado Mayor ucraniano.

La nueva variante de mayor alcance, denominada UMPB-5, ya se ha utilizado en ataques contra Járkiv, en el noreste de Ucrania, en los últimos días. Un bloguero ruso de aviación publicó el lunes que el arma “ya se estaba utilizando contra los ucranianos… Ahora la pondrán en producción y la situación se pondrá realmente tensa”.

Los ucranianos han sido pioneros en el desarrollo de drones marítimos, especialmente eficaces contra la flota rusa del Mar Negro. Esta semana, el Servicio de Seguridad (SBU) presentó la última generación.

Uno de ellos se utilizó en un ataque contra el puente que une Rusia con la Crimea ocupada en junio, informó el SBU.

Los modelos actualizados tienen una autonomía de más de 1.500 kilómetros y pueden transportar hasta 2.000 kilogramos de explosivos. También pueden llevar un sistema de lanzacohetes múltiple.

Al principio del conflicto, el ejército ucraniano era mucho más ágil que las fuerzas rusas en cuanto a la adaptación de tácticas y equipo. Pero con el tiempo, según el analista de defensa Dara Massicot, “las unidades rusas incorporaron blindaje protector a sus vehículos, aprendieron nuevos estilos de camuflaje y adoptaron tácticas de asalto para unidades pequeñas, entre muchas otras adaptaciones”.

El Ministerio de Defensa ruso también creó una unidad de drones de élite llamada Rubikon, “que experimenta con diferentes tipos de tácticas que ahora informan cómo se instruye a otras unidades de UAV”, escribió Massicot en Foreign Affairs.

A pesar de toda su innovación y del auge de la producción nacional de drones y misiles, Ucrania aún necesita un suministro constante de armas de sus aliados.

Las descargas rusas de misiles y drones —a menudo varios cientos en una noche— han vuelto a poner de manifiesto su déficit de defensa aérea.

Rusia está avanzando hacia la producción de más de 6.000 drones tipo Shahed cada mes, dijo la Inteligencia de Defensa de Ucrania a CNN en septiembre.

Esa es solo una de las razones por las que Ucrania quiere misiles de mayor alcance: para llevar la guerra a objetivos como fábricas de drones en el interior de Rusia. Pero el presidente Donald Trump afirma que, por ahora, proporcionar misiles de crucero Tomahawk está descartado.

Kyiv deposita ahora sus esperanzas en Europa para reforzar sus capacidades. “Todos los que ayudan a Ucrania con los sistemas de defensa aérea y los misiles necesarios están protegiendo vidas”, declaró el miércoles el presidente Volodymyr Zelensky.

“Y todos los que ayuden a Ucrania con capacidades de largo alcance acercarán el fin de la guerra”, añadió.

Zelensky apuntó que esperaba “un acuerdo bueno y, en muchos sentidos, completamente nuevo sobre nuestras capacidades de defensa” en las reuniones con aliados europeos esta semana.

Pero como la mayoría de los procesos de producción de armas se miden en años en lugar de meses, la improvisación rápida tiene un papel importante en el campo de batalla.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.