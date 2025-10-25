La demolición del Ala Este habla de la presidencia arrolladora de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Todos dicen lo mismo la primera vez que entran en la Casa Blanca: es mucho más pequeña de lo que esperaban.

Dentro del Ala Oeste, el Despacho Oval, la Sala del Gabinete y las oficinas de los altos funcionarios se encuentran a pasos de distancia.

La mansión ejecutiva, con sus grandes espacios de gala como la Sala Este y el Comedor de Estado, es elegante pero íntima.

El Cross Hall, que conduce a la puerta principal en la fachada norte del edificio, es imponente pero no abrumador. Aquí cuelga la evocadora imagen de un pensativo John F. Kennedy, y donde el presidente Barack Obama caminó por una larga alfombra roja para anunciar la muerte de Osama bin Laden en mayo de 2011.

No hay nada como las escenas de la serie de televisión “El Ala Oeste” con jóvenes idealistas caminando y charlando por pasillos interminables llenos de figuras poderosas y ocupadas. Si intentaras hacer eso en el Ala Oeste real, te chocarías contra una pared y te romperías la nariz.

La mayoría de los presidentes, a diferencia de Donald Trump, quien llenó el Despacho Oval de baratijas de oro, se aferran a la decoración tradicional y digna.

El lugar es elegante pero discreto. Resuena con una intensidad silenciosa. Pero no es imponente. El poder aquí es inmenso y se realza con la sutileza. No hay necesidad de presumir.

La mayoría de los visitantes a la Casa Blanca, ya fuera para una visita guiada o una fiesta de Navidad, entraban por el Ala Este, un anexo de poca altura con una entrada de columnas blancas.

Los invitados recorrían un pasillo entre paneles de madera, con puertas que conducían a complejos de oficinas para la primera dama. Las paredes, impregnadas de historia, mantenían viva la atmósfera de Jacqueline Kennedy y Nancy Reagan. Este era el dominio de Eleanor Roosevelt.

Todo eso ya desapareció, se convirtió en polvo y escombros en un par de días extraordinarios cuando los equipos de demolición destrozaron el Ala Este por orden de Trump, quien está ansioso por construir su salón de baile de US$ 300 millones en su lugar.

Quizás nunca haya existido una mejor metáfora para una presidencia. Trump ha pasado nueve meses destrozando el Gobierno federal, el estado de derecho y la democracia. Ahora ha lanzado su bola de demolición contra la propia Casa Blanca. Todo sin consultar a los ciudadanos que le dieron un arrendamiento temporal del lugar.

Demócratas, conservacionistas e historiadores criticaron duramente a Trump por ser un filisteo. Sus portavoces replican que muchos presidentes transformaron la Casa Blanca.

Franklin Roosevelt construyó el actual Despacho Oval. Harry Truman destripó todo el interior y lo reconstruyó para evitar que se derrumbara.

Pero ningún presidente moderno contempló la devastadora destrucción que Trump llevó a cabo tras pavimentar el icónico Jardín de Rosas para emular la terraza de su retiro de Mar-a-Lago en Florida, con sombrillas amarillas incluidas.

¿Y qué hay del salón de baile? El gran diseño parece hacerse más grande cada vez que Trump saca sus impresiones artísticas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita, pareció sorprendido en el Despacho Oval el miércoles al ver un adelanto de los planes para la nueva obra de amor de Trump en lugar de mapas de la Europa conmocionada por la guerra.

Trump ahora imagina un enorme edificio de al menos 8.300 metros cuadrados —casi el doble del tamaño de la propia Casa Blanca, y revestido con su característico pan de oro— que podría albergar grandes eventos y fiestas.

El mandatario se ha quejado, con razón, de la falta de un espacio amplio en la Casa Blanca.

Incluso se ofreció a construir uno para la administración Obama tras ver carpas en el Jardín Sur para un banquete de líderes extranjeros.

Pero una de las ventajas de ser invitado a una cena de Estado, por ejemplo en el Salón Este, es su acogedor ambiente. Dondequiera que te sientes, estás a pocos metros del presidente. Eso es lo que lo hace especial.

De todas las cosas impactantes que Trump ha hecho hasta ahora en su segundo mandato, la demolición del Ala Este es la más tangible.

Las retroexcavadoras que desgarran el yeso blanco probablemente sean una de las imágenes definitorias de esta turbulenta era política.

Pero, ¿realmente importa tanto la profanación de una pieza arquitectónica no especialmente distinguida que la mayoría de los estadounidenses nunca visitarán cuando millones de personas luchan con los altos precios de los alimentos y el alquiler?

Probablemente no. Eso es a menos que este momento llegue a simbolizar una administración cada vez más derrochadora con mucho dinero para sus prioridades favoritas, como un rescate de US$ 20.000 millones para Argentina, pero que parece ignorar el costo de la vida, y de morir, dadas las altas primas de la atención médica.

Quizás Trump cumpla sus promesas y demuestre que es uno de los grandes constructores de Estados Unidos, y con el tiempo las nuevas instalaciones se volverán tan queridas como el Ala Este.

Pero dada la larga lista de donantes corporativos, podría terminar siendo un monumento a la corrupción y a una administración que cenó con oligarcas. (No es la primera renovación de la Casa Blanca financiada con fondos privados. La piscina del presidente Gerald Ford, por ejemplo, fue controvertida en su momento).

Quizás el presidente simplemente sea un incomprendido. Quizás lo estén criticando injustamente por regalarle a la nación un hermoso nuevo lugar de encuentro.

Pero esto también podría ser el último eco desconcertante de una obsesión de estilo autocrático con grandes proyectos que dominarán a los ciudadanos cuando los líderes ya no estén.

Trump también está pensando en alterar el clásico horizonte de Washington con un enorme arco que cruce el Puente Memorial de Arlington desde el Monumento a Lincoln para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos el próximo año.

Irónicamente, el Ala Este se derrumbó días después de que millones de estadounidenses participaran en las protestas anti-Trump el fin de semana pasado bajo el lema “No Kings”.

La relativa modestia de la Casa Blanca, comparada con los grandes castillos y palacios de Europa, fue un recordatorio de que Estados Unidos se liberó de los monarcas y no necesita que sus líderes vivan en palacios.

Trump parece no estar de acuerdo.

