La “plataforma de combate más letal” de la Armada de EE.UU., el portaviones USS Gerald R. Ford, será enviado al Caribe

El portaviones USS Gerald R Ford, considerado por la Marina de Estados Unidos como “la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo”, está siendo enviado al Caribe mientras la administración Trump aumenta la presión militar sobre Venezuela por presunto narcotráfico.

He aquí un vistazo al Ford y los activos militares que aportará a las operaciones estadounidenses en la región.

Con un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y una eslora de 1.100 pies (334 metros), el Ford es el buque de guerra más grande que Estados Unidos haya lanzado jamás al mar.

Puesto en servicio en 2017, es el primero de su clase, el sucesor de los 10 portaviones de la clase Nimitz de la Armada, el más antiguo de los cuales será retirado el año próximo.

Lleva una tripulación de casi 4.600 personas, incluyendo su ala aérea. Esto representa aproximadamente un 20 % menos de personal que la clase Nimitz, lo cual, según la Armada, es posible gracias a los sistemas más eficientes del Ford.

Estas eficiencias son las que hacen del Ford el portaviones más avanzado del mundo y son resultado de sus dos reactores nucleares, cuyas especificaciones exactas están clasificadas pero que generan tres veces la potencia eléctrica de los de los buques de la clase Nimitz, según la Armada.

Esa potencia adicional permite al Ford operar el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS). El uso de imanes en lugar de vapor para impulsar las catapultas del barco le otorga al Ford la capacidad de lanzar aeronaves con mayor velocidad, con armas más pesadas y más combustible, lo que aumenta el alcance y la letalidad de sus aviones de combate.

La misma ciencia se aplica a sus 11 elevadores de armas avanzados, que utilizan motores electromagnéticos en lugar de hidráulicos, lo que significa que pueden mover municiones más rápidamente desde los cargadores a la cubierta de vuelo y cargarlas en los aviones.

El buque también cuenta con el Equipo de Detención Avanzado de la Armada, un sistema que básicamente sujeta el gancho de cola de las aeronaves con cables al aterrizar en su cubierta de vuelo. La Armada afirma que este sistema, controlado digitalmente, permite un mayor número de salidas y un menor consumo de energía.

La cubierta de vuelo del Ford es aproximadamente cuatro pies (1,2 metros) más ancha que la de la clase Nimitz, y su “isla” (la parte del barco que se eleva por encima de la cubierta de vuelo) es más pequeña y está ubicada más atrás, lo que da más espacio para un manejo más fácil de los movimientos de la aeronave.

Los dientes afilados del Ford son los aviones de combate F/A-18 que transporta.

El avión bimotor Boeing puede transportar una gama de misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque, así como bombas guiadas por láser. Tiene un alcance máximo de combate de 2.011 kilómetros, según la Armada.

El Ford también transporta aeronaves con interferencias electrónicas, de control y alerta temprana en vuelo, de carga y pasajeros y helicópteros.

Pero el Ford no lleva el caza furtivo más reciente de la Armada, el F-35C. No se prevé que las modificaciones necesarias para el avión de quinta generación se realicen hasta un período de mantenimiento aún por determinar.

Poner el Ford en condiciones de combate fue una lucha para la Armada. Aunque se puso en servicio en 2017, no se desplegó por primera vez hasta 2022, ya que la Armada tenía dificultades para solucionar problemas en sus sistemas avanzados.

El barco realizó su primer despliegue de combate en 2023, un crucero de ocho meses que lo llevó a pasar tiempo en el Mediterráneo oriental después del ataque del 7 de octubre liderado por Hamas contra Israel.

