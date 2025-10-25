Skip to Content
Trayectoria del huracán Melissa: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

Melissa se ha convertido en un huracán este sábado, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), y continúa su avance por el mar Caribe, llevando fuertes lluvias que pueden generar inundaciones y deslizamientos de tierra en la región.

Se espera que Melissa, que se formó el martes como tormenta tropical y este sábado como huracán, se fortalezca hasta alcanzar la categoría 4 antes de llegar a Jamaica el lunes.

Los meteorólogos tienen dudas al respecto de la trayectoria de la tormenta. Si Melissa continúa avanzando lentamente hacia el oeste o el oeste-noroeste, podría permanecer al sur de Jamaica hasta principios de la próxima semana, justo sobre algunas de las aguas más cálidas del planeta. En cambio, si la corriente en chorro arrastra a Melissa hacia el norte antes, la tormenta podría desplazarse hacia Haití o República Dominicana este fin de semana.

Aquí puedes ver la trayectoria en tiempo real:

