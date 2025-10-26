Al menos cuatro heridos de bala en una fiesta de bienvenida en la Universidad Lincoln en Pensilvania

Por Emma Tucker, Sarah Dewberry y Karina Tsui, CNN

La Policía está respondiendo a un tiroteo que dejó a varias personas heridas en la Universidad Lincoln de Pensilvania el sábado por la noche, durante el fin de semana de regreso a casa de la universidad históricamente negra.

Tres personas con heridas de bala fueron trasladadas al Hospital Christiana en la cercana Wilmington, Delaware, y otra fue trasladada a ChristianaCare en Newark, Delaware, según Jay Moore de la Oficina del Sheriff del condado de Chester.

La situación sigue “muy activa”, dijo a CNN un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania, negándose a proporcionar más detalles.

La Oficina del Fiscal de distrito del condado de Chester informó sobre múltiples víctimas y pidió al público que evitara el área, según una publicación en Facebook.

Varias personas estaban siendo atendidas en el lugar después de ser derribadas al suelo y pisoteadas mientras la multitud corría a cubrirse, informó KYW, afiliada de CNN, citando a funcionarios.

La Universidad Lincoln se encuentra a unos 88 kilómetros al oeste de Filadelfia. Su sitio web afirma que es la primera universidad históricamente negra del país que otorga títulos.

Habrá asesoramiento disponible este domingo por la mañana para cualquier persona que lo necesite tras el tiroteo del sábado por la noche, dijo la universidad en su página de Instagram.

“Por favor, únanse a mí para orar por los estudiantes y el profesorado de la Universidad de Lincoln, así como por los valientes agentes del orden presentes en el lugar. Parece que esta noche hubo un tiroteo masivo”, escribió el comisionado del condado de Chester, Eric Roe, en una publicación de Facebook el sábado por la noche.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que ha sido informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total de su administración a la universidad y a las fuerzas del orden locales.

“Por favor, eviten el área, sigan las indicaciones de las autoridades locales y únanse a Lori y a mí para orar por la comunidad de la Universidad Lincoln”, dijo Shapiro.

El tiroteo del sábado se produjo un día después de que cinco personas resultaran heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard, otra universidad históricamente afroamericana, en Washington, justo cuando la institución comenzaba sus actividades de bienvenida. La Policía informó que ninguna de las víctimas era estudiante de Howard.

