Dos detenidos por el robo de joyas del Louvre, según medios franceses

Por Sofia Barruti, CNN en Español

Dos sospechosos fueron arrestados y puestos bajo custodia el sábado por la noche como parte de la investigación sobre el robo de joyas preciosas del Louvre en París, informaron los medios franceses.

Uno de los dos hombres fue arrestado en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle y se preparaba para abordar un vuelo a Argelia, según BFMTV, afiliada de CNN, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

El pasado fin de semana, los ladrones atacaron la Galería Apolo del Louvre, en el piso superior, donde se encuentran las joyas de la Corona francesa.

En el transcurso de un robo que duró siete minutos, irrumpieron en dos vitrinas de alta seguridad y robaron nueve artículos, según el Ministerio de Cultura de Francia.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.