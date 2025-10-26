“Llevábamos mucho tiempo perdiendo”: ¿qué dijeron los protagonistas del Real Madrid vs. Barcelona tras el clásico?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Real Madrid le ganó un clásico caliente al Barcelona en el Santiago Bernabéu y se escapó en la punta de LaLiga, tomando una distancia de cinco puntos frente a su acérrimo rival, que aún es escolta en el torneo.

Xabi Alonso, el técnico de este Real Madrid líder, dijo que el triunfo fue “merecido” y que el resultado fue “incluso corto”.

Después de una semana donde el duelo fue tomando temperatura por algunas declaraciones de la joven promesa blaugrana Lamine Yamal, el Merengue se impuso por 2 a 1 con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que para los catalanes descontó Fermín López. El francés también erró un penal, atajado por el portero polaco Wojciech Szczesny, quien apareció en varias oportunidades para evitar un marcador más abultado.

“El equipo estaba muy motivado y era un partido importante, no sólo por los tres puntos, por de dónde veníamos y lo que podía suponer merecer una victoria”, dijo el DT del Merengue. “Estoy muy contento por los chicos, que necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande como es cada clásico”, dijo tras el partido, recordando seguramente la abultada derrota frente al Atlético de Madrid hace algunas semanas.

Una de las claves del partido fue el exitoso plan de juego de Xabi Alonso, quien puso en cancha un equipo voraz, que pudo haber marcado más goles en el primer tiempo y que en la segunda parte defendió el triunfo con solidez y sin pasar demasiados aprietos.

“Hizo un trabajo increíble con el planteamiento del partido”, dijo el mediocampista Aurélien Tchouaméni. “Hemos hecho todo lo que queríamos, hemos presionado fuerte todos juntos, cuando recuperábamos el balón generábamos ocasiones y estamos contentos con lo que hemos hecho”.

La figura del partido acabó siendo el inglés Jude Bellingham, autor de una asistencia y el gol de la victoria en la primera etapa. “La victoria es muy importante para nosotros. Llevábamos mucho tiempo perdiendo contra ellos y hoy es un buen día para todos nosotros”, le dijo a Realmadrid TV una vez consumada la victoria.

Y es que el Merengue tuvo una 2024/2025 de pesadilla ante su rival de toda la vida. Cuatro partidos, cuatro derrotas, todas dolorosas, ya sea por el resultado (un 4-0 en el Bernabéu incluido) o por la instancia, como lo fueron la final de la Supercopa de España (2-5) y la final de la Copa del Rey (2-3).

El británico se ausentó en el comienzo de la temporada para recuperarse de una operación en el hombro, y tras unas primeras actuaciones no del todo satisfactorias, parece que finalmente está recuperando su imagen de líder futbolístico de los blancos.

“Vimos ante la Juve como hoy y en Getafe que ha hecho tres muy buenos partidos.

Sabíamos que antes del último parón necesitaba un poco de tiempo, minutos para tener sensaciones. Ha ido mejor de lo que esperábamos tras no ir con la selección en el último parón”, dijo Alonso sobre Bellingham.

“Me siento muy bien. He trabajado mucho estos meses con los fisios, en el gimnasio… Estoy muy feliz porque me siento muy bien y listo para lo que viene”, afirmó el británico tras ser clave en el 2-1.

La controversia en medio de la celebración del Real Madrid fue sin dudas la intempestiva salida del campo de Vinícius Jr., quien al ser reemplazado a falta de 18 minutos para el final no fue al banco de suplentes, sino que siguió su camino directo al vestuario.

