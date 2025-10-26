Milei consigue victoria aplastante en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, según escrutinio provisorio

Por CNN en Español

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), se impuso a nivel nacional en las elecciones legislativas de medio término en Argentina, según el escrutinio provisorio.

En la Cámara de Diputados, el partido oficialista La Libertad Avanza, que compitió en los 24 distritos electorales del país, obtuvo el 40,84 % de los votos a nivel nacional. Mientras que el opositor Fuerza Patria alcanzó el 24,50 %.

Este domingo se eligieron 24 senadores y 127 diputados nacionales en elecciones legislativas nacionales.

Unas 35,9 millones de personas estaban habilitadas para votar este domingo en todo el país, en una elección en la que se eligieron 24 bancas en el Senado —un tercio de la Cámara Alta— y 127 diputados, la mitad de los escaños de la Cámara baja, a nivel nacional. La participación electoral fue del 67,85% del padrón, según la Cámara Nacional Electoral.

El presidente Milei votó temprano, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de buen semblante y sin declaraciones a la prensa. La jornada transcurrió en un clima de fuerte polarización entre La Libertad Avanza y el frente peronista Fuerza Patria, principal bloque opositor.

Estas elecciones constituyen el primer test electoral nacional para Milei, quien aspira a fortalecer su capital político y avanzar con reformas estructurales en materia laboral y tributaria, pilares de su plan de reestructuración económica.

En la semanas previas a las elecciones, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, había anunciado una lista de posibles salvatajes financieros para Argentina, en un gesto interpretado como apoyo explícito de Washington al Gobierno de Milei. Además, la Reserva Federal de Nueva York confirmó una inusual compra directa de pesos argentinos, una maniobra que Estados Unidos solo había ejecutado en cuatro ocasiones desde 1996 y únicamente en “situaciones de excepción”.

El respaldo se enmarca también en la relación directa entre Milei y Trump, quienes mantuvieron una reunión hace dos semanas en la que el presidente de Estados Unidos fue contundente:

“Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina”, advirtió Trump al ser consultado sobre la continuidad de la ayuda económica de Washington.

El interés de Estados Unidos en mantener a Milei como aliado regional responde a factores estratégicos, como la disputa geopolítica con China, la riqueza argentina en recursos subexplotados (litio, uranio y tierras raras) y el control de infraestructuras sensibles como puertos, bases, represas y redes de comunicación.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.