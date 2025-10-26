Skip to Content
CNN-Spanish

Trump felicita a Milei tras el triunfo de su partido en las elecciones legislativas de medio término

By
Published 11:19 PM

Por Todd Symons, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente de Argentina, Javier Milei, después de que su partido libertario lograra una contundente victoria en las elecciones legislativas de medio término del país.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria aplastante en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, dijo Trump en una publicación en Trust Social este lunes.

A principios de este mes, la Casa Blanca ofreció a Argentina un rescate de US$ 20.000 millones, en forma de un canje de divisas, para ayudar al país a evitar el colapso financiero. Pero tras anunciar el acuerdo, Trump dejó claro que la oferta era condicional y dependía de que Milei, un estrecho aliado de Trump, permaneciera en el poder.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN-Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.