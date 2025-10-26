Trump felicita a Milei tras el triunfo de su partido en las elecciones legislativas de medio término

Por Todd Symons, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al presidente de Argentina, Javier Milei, después de que su partido libertario lograra una contundente victoria en las elecciones legislativas de medio término del país.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su victoria aplastante en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, dijo Trump en una publicación en Trust Social este lunes.

A principios de este mes, la Casa Blanca ofreció a Argentina un rescate de US$ 20.000 millones, en forma de un canje de divisas, para ayudar al país a evitar el colapso financiero. Pero tras anunciar el acuerdo, Trump dejó claro que la oferta era condicional y dependía de que Milei, un estrecho aliado de Trump, permaneciera en el poder.

