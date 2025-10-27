Liguilla de la Liga MX: así se jugaría de momento la fase final del Apertura 2025

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

El Apertura 2025 del fútbol mexicano está entrando en su recta final y la tensión está en su punto máximo. Con solo dos jornadas por jugar, varios equipos aún pelean por definir su futuro, mientras que otros ya tienen su boleto asegurado para la fase final.

De los 18 equipos, solo los mejores seis avanzarán de manera directa a la liguilla, mientras que del séptimo al décimo lugar se enfrentarán por los dos boletos restantes en el llamado play-in, que se despide formalmente en esta competencia.

Cinco equipos ya tienen asegurado su lugar en la liguilla y están listos para competir por el título.

El Toluca, que busca el bicampeonato, lidera la tabla con 33 puntos, demostrando por qué es el actual campeón. Le siguen los Tigres y el Cruz Azul, ambos con 32 unidades. En la cuarta posición aparece el América con 31 puntos, mientras que Monterrey, con 30, completa el grupo de clasificados directos.

La diferencia entre estos cinco equipos es mínima, por lo que las últimas dos jornadas serán determinantes para definir el orden final y los enfrentamientos de cuartos de final. El cierre promete tener grandes emociones, especialmente con los duelos directos entre equipos de la parte alta, como el Monterrey vs. Tigres de la jornada 16.

El sexto y último boleto directo a la liguilla está más peleado que nunca. Actualmente, Chivas ocupa esa posición con 23 puntos, pero Pachuca (22), Tijuana (21), Juárez (20) e incluso Santos Laguna (17) aún mantienen posibilidades matemáticas de arrebatarle el lugar. Una victoria o una derrota en las jornadas finales podría cambiar completamente el panorama.

En su lucha por aferrarse al sexto puesto, Chivas tendrá un partido vital en la próxima fecha ante Pachuca, que precisamente es el equipo que está una posición debajo con solo un punto menos. En caso de una derrota, las aspiraciones del equipo que dirige Gabriel Milito podrían verse seriamente comprometidas.

Liguilla al momento

1. Toluca – 33 puntos

2. Tigres – 32 puntos

3. Cruz Azul – 32 puntos

4. América – 31 puntos

5. Monterrey – 30 puntos

6. Chivas – 23 puntos

América enfrentaría de momento al Monterrey, mientras que Cruz Azul haría lo propio ante las Chivas.

Play-In al momento

7. Pachuca – 22 puntos vs. 8. Tijuana – 21 puntos

El ganador de este partido enfrentaría a Tigres en cuartos de final.

9. FC Juárez – 20 puntos vs. 10. Santos Laguna – 17 puntos

El ganador de este cruce se mediría con el perdedor del primer play-in, y quien triunfe en ese duelo enfrentaría al líder de la competencia en la liguilla, que hasta el momento es el Toluca.

Es tan intensa esta edición de la Liga MX que, restando seis puntos en juego, casi todos los equipos tienen aún chances matemáticas de alcanzar el play-in.

Atlético San Luis (16 puntos), Atlas (16), Pumas (15), Querétaro FC (14), Mazatlan FC (13), Necaxa (13) y León (13) tienen posibilidades de, al menos, llegar al 10° lugar, que hoy retiene el Santos Laguna.

Puebla, que solo cosechó 9 unidades en 15 partidos, es el único eliminado de la competencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.