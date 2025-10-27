Periodista mexicano que cubría cárteles de droga fue hallado muerto en una carretera con una nota junto al cuerpo

Por Michael Rios, CNN

Un periodista mexicano que informaba sobre cárteles de droga fue hallado muerto el sábado en una carretera con una nota junto a su cuerpo, según informó un medio para el que trabajaba.

El cuerpo de Miguel Ángel Beltrán estaba envuelto en una manta sobre una carretera que conecta el estado de Durango con Mazatlán, una ciudad en el estado de Sinaloa, plagado por el narcotráfico, según el sitio de noticias Contexto de Durango.

El medio informó que el periodista fue identificado por su hijo, quien lo vio por última vez el jueves cuando salieron a trabajar.

Se descubrió una nota junto a su cuerpo que, según medios locales, decía: “Por difundir falsas acusaciones contra el pueblo de Durango”.

CNN no pudo confirmar de manera independiente el contenido del mensaje, pero tales notas suelen ser dejadas por cárteles como advertencia para quienes se atrevan a enfrentarlos.

CNN se ha puesto en contacto con la fiscalía estatal para obtener más información.

Beltrán había trabajado para varios medios de comunicación, incluido Contexto. También operaba un blog y una cuenta de TikTok donde cubría noticias relacionadas con el crimen y otros temas.

Varios días antes de su muerte, publicó un video en TikTok sobre la detención de un presunto líder de una banda criminal.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero periodista, Miguel Ángel Beltrán”, dijo Contexto en un comunicado. “El equipo de Contexto de Durango se une al dolor que embarga a su familia y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras.

Beltrán es el noveno periodista asesinado en el país este año, según la organización.

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la muerte de Beltrán e instó a las autoridades a “garantizar que su asesinato no quede impune”.

