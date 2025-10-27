“Podría haberlos matado”: Liam Lawson habló de lo que casi fue un mortal accidente en el Gran Premio de México

Por George Ramsay, CNN

El piloto de Fórmula 1 Liam Lawson afirmó haber evitado por poco una colisión fatal con dos comisarios que se cruzaron corriendo en la pista durante el Gran Premio de México.

El incidente ocurrió en la tercera vuelta de la carrera del domingo, cuando Lawson, de Racing Bulls, regresaba al circuito tras una parada temprana en boxes.

Los dos comisarios corrieron de un lado al otro de la pista, justo delante del coche de Lawson, y el neozelandés no tardó en expresar su incredulidad por la radio del equipo.

“¡Dios mío! ¿Me están tomando el pelo? ¿Acaban de ver eso?”, exclamó Lawson, antes de añadir: “Podría haberlos matado, j***r”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIA, el organismo rector del automovilismo, para solicitar comentarios. Según Reuters, la FIA indicó que está investigando la situación.

“Tras un incidente en la primera curva, se informó a control de carrera de que había restos en la pista en el vértice de esa curva”, según el comunicado de la FIA. “En la tercera vuelta, se alertó a los comisarios y se les puso en espera para entrar a la pista y recuperar los escombros una vez que todos los coches hubieran pasado”.

“En cuanto se hizo evidente que Lawson había entrado en boxes, se anularon las instrucciones de enviar comisarios y se mostró una doble bandera amarilla en esa zona. Seguimos investigando lo ocurrido después”, agregó la FIA.

Una doble bandera amarilla puede indicar que hay un peligro bloqueando la pista o que hay comisarios trabajando en ella o al lado de ella. Requiere que el piloto reduzca significativamente la velocidad, no pueda adelantar y esté preparado para cambiar de dirección o detenerse.

Lawson afirmó posteriormente a la prensa que “no podía creer” lo que veía cuando salió de boxes y los comisarios pasaron corriendo delante de su coche.

“Casi atropello a uno de ellos; sinceramente, fue muy peligroso”, declaró, según Reuters.

“Obviamente, ha habido un malentendido, pero nunca antes me había pasado algo así. Es inaceptable”.

“No podemos entender cómo, en una pista en directo, se permite que los comisarios crucen la pista corriendo de esa manera. No tengo ni idea de por qué, seguro que nos darán alguna explicación, pero no puede volver a ocurrir”.

Lawson se vio obligado a retirarse de la carrera tras sufrir daños en su monoplaza al principio de la carrera.

Lando Norris, de McLaren, conservó su posición al frente de la parrilla para conseguir su sexta victoria de la temporada y recuperar el liderato del campeonato por delante de Oscar Piastri.

Norris terminó con más de 30 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, quien resistió el ataque de Max Verstappen para ubicarse segundo en el podio. Piastri se tuvo que conformar con el quinto puesto y ahora se encuentra a un punto de su compañero de equipo en la clasificación del campeonato.

La temporada de F1 se reanudará en Brasil el 9 de noviembre.

