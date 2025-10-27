Thom Yorke, de Radiohead, dice que “absolutamente no” se presentaría en Israel

Por Sophie Tanno, CNN

El cantante de Radiohead, Thom Yorke, dijo que ya no se presentaría en Israel después de que la banda fuera criticada por tocar en Tel Aviv en 2017.

En una entrevista con el periódico británico The Sunday Times, realizada antes de que se acordara el alto el fuego entre Israel y Hamas, Yorke dijo que “absolutamente no” se presentaría en Israel.

“No querría estar a 8.000 kilómetros (5.000 millas) de distancia del régimen de Netanyahu, pero Jonny tiene raíces allí”, dijo a la publicación, en referencia al guitarrista principal de Radiohead, Jonny Greenwood.

CNN está contactando a la Oficina del primer ministro israelí para obtener comentarios.

Greenwood dijo al Sunday Times que “respetuosamente” no estaba de acuerdo con Yorke.

“Yo argumentaría que el Gobierno es más propenso a usar un boicot y decir: ‘Todos nos odian, debemos hacer exactamente lo que queremos’. Eso es mucho más peligroso”, dijo Greenwood.

Greenwood dijo que lo único de lo que se avergüenza es de haber arrastrado a sus compañeros de banda “a este lío”. Añadió: “Pero no me avergüenzo de trabajar con músicos árabes y judíos. No puedo disculparme por eso”.

Radiohead fue criticado por presentarse en Tel Aviv durante su gira mundial “A Moon Shaped Pool”, que se realizó entre 2016 y 2018. En ese momento, la organización Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) instó a Radiohead a boicotear a Israel por su conducta en la Ribera Occidental y Jerusalén este.

El año pasado, Yorke se quitó la guitarra y abandonó el escenario durante su concierto en solitario en Melbourne, Australia, después de ser increpado por un manifestante propalestino.

Radiohead pronto comenzará su primera gira en siete años, con presentaciones en toda Europa en noviembre y diciembre. Cuando The Sunday Times le preguntó si le preocupaba que esta gira pudiera ser blanco de manifestantes, Yorke respondió: “¿Estás bromeando?”

“Pero a ellos no les importamos. Se trata de conseguir algo dramático para Instagram”, dijo Yorke a The Sunday Times.

Yorke dijo que no creía que Israel debiera participar en el festival de Eurovisión, pero añadió: “Pero tampoco creo que Eurovisión deba hacer Eurovisión. Así que, ¿qué sé yo?”

Eurovisión es un importante concurso internacional de música anual en el que participan países de la Unión Europea de Radiodifusión. Israel compite en el certamen desde 1973 y los llamados a su exclusión se han intensificado tras la guerra en Gaza.

