Trayectoria de la tormenta tropical Sonia: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

La tormenta tropical Sonia se encuentra la mañana de este lunes a unos 1.555 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanza en dirección oeste.

Sonia, que no representa ninguna amenaza para el territorio mexicano, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se mueve a 11 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Se pronostica que esta tormenta tropical se debilite gradualmente y que se convierta en un ciclón postropical de baja presión el martes o miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

