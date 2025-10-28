Cómo ayudar a las víctimas del huracán Melissa
El huracán Melissa azotó Jamaica con la fuerza de un ciclón de categoría 5, trayendo vientos de 180 mph (unos 290 km/h), lluvias torrenciales e inundaciones. Melissa ahora se dirige hacia Cuba con fuerza de categoría 3 o 4.
Se trata de una de las tormentas más fuertes que jamás haya golpeado el país y podría “transformar Jamaica durante años”.
Varias organizaciones sin fines de lucro han preparado equipos y suministros antes de la llegada de la tormenta para que puedan comenzar a brindar ayuda y asistencia lo antes posible.
Para conocer formas de ayudar a quienes están en el camino de Melissa, puedes hacer clic aquí.
Imacta tu Mundo seguirá supervisando y actualizando las formas de ayudar a medida que se reciba más información.
