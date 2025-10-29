Ciberataques de la CIA contra Maduro no conformaron a Trump en su primer mandato. Ahora EE.UU. alardea de su poder militar

Por Katie Bo Lillis, Sean Lyngaas y Kylie Atwood, CNN

En el último año del primer mandato del presidente Donald Trump, la CIA llevó a cabo un ciberataque clandestino contra el Gobierno venezolano, inhabilitando la red informática utilizada por el servicio de inteligencia del líder Nicolás Maduro.

El ataque, descrito a CNN por cuatro fuentes familiarizadas con la operación, fue un éxito rotundo.

Según dichas fuentes, se trató de una medida provisional: un intento de la CIA por satisfacer las ambiciones del presidente de tomar medidas respecto a Venezuela y evitar acciones más arriesgadas y directas contra Caracas.

Este episodio, hasta ahora desconocido, formó parte de una serie de maniobras que los funcionarios de seguridad nacional realizaron para apaciguar a Trump durante su primer mandato, en su búsqueda de derrocar a Maduro. Estas maniobras encubiertas terminaron por frustrar profundamente al presidente y a su equipo, ya que el líder venezolano se aferraba obstinadamente al poder.

Esto contribuye a la determinación pública del presidente de adoptar una postura maximalista hacia Venezuela en su segundo mandato.

Desde el verano, Estados Unidos ha concentrado una enorme fuerza militar en la región, incluyendo aproximadamente 10.000 soldados y un portaaviones que va en camino a la región desde Europa. El presidente ha declarado en las últimas semanas que Estados Unidos está considerando ataques directos contra territorio venezolano y que ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas allí. Una serie de vuelos de demostración de ataque frente a la costa venezolana, realizados por bombarderos estadounidenses la semana pasada, fueron la señal aún más clara de las intenciones de Estados Unidos.

Si bien el gobierno ha presentado la misión de esos recursos militares como en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la magnitud y el alcance del despliegue han suscitado la sospecha de una posible operación para impulsar un cambio de régimen en Venezuela.

Durante su primer mandato, Trump exigió reiteradamente que se le proporcionaran opciones militares para presionar a Maduro. Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca sintieron que el Pentágono y los líderes de inteligencia les daban largas, y diversas fuentes describieron a éstos como reacios a iniciar o intensificar un conflicto con Venezuela. En una reunión celebrada en la Casa Blanca en 2019, un funcionario de alto rango del Pentágono supuestamente golpeó la mesa con el puño en señal de frustración tras las repetidas exigencias de los funcionarios de la Casa Blanca de opciones más agresivas.

“Durante el primer mandato de Trump, afirmó que todas las opciones estaban sobre la mesa”, declaró Jimmy Story, quien fuera el principal diplomático estadounidense en Venezuela entre 2018 y 2023. “Muchas de esas opciones están ahora a la vuelta de la esquina”.

La lección que Trump probablemente aprendió de aquella época —cuando varios funcionarios intentaron moderar la política estadounidense hacia Maduro— fue que esta vez no se dejaría intimidar, según un exfuncionario de alto rango de la administración: “Les dijo a estos tipos que quería la opción militar en 2018 y 2019, no se la dieron; ahora quiere una opción real”, afirmó esta persona, resumiendo el pensamiento del presidente.

La Casa Blanca y la CIA no emitieron comentarios para este artículo antes de su publicación cuando CNN las contactó para ello. El Comando Cibernético también declinó hacer comentarios.

Según un exfuncionario de la Casa Blanca, Trump solicitó por primera vez opciones militares para derrocar a Maduro a su segundo asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, durante una reunión en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, en 2017. Ese mismo día, declaró ante la prensa: “No descarto una opción militar para Venezuela”.

Reiteró esta solicitud en varias ocasiones, presionando a los asesores de seguridad nacional que le sucedieron para que encontraran una manera de derrocar al régimen de Maduro y mostrándose cada vez más frustrado por la falta de resultados.

“¡Háganlo!”, le dijo Trump a su entonces asesor John Bolton en agosto de 2019, en referencia a la destitución de Maduro, según escribió Bolton en su libro. “Esta es la quinta vez que lo pido”, continuó Trump.

Los funcionarios de la Casa Blanca comenzaron a percibir que los altos mandos del Pentágono y la CIA se resistían a la idea de usar la fuerza. Y no se equivocaban, según un exfuncionario de alto rango de inteligencia y tres exfuncionarios de la administración.

Dentro del gobierno, era bien sabido que la directora de la CIA, Gina Haspel, se oponía al uso de personal de la agencia para llevar a cabo operaciones encubiertas contra Maduro, según indicaron dichas fuentes, y en ocasiones se resistió a las sugerencias de la Casa Blanca sobre las acciones propuestas. Frente a la creciente presión de la Casa Blanca para emprender acciones encubiertas, existía una falta de consenso en la CIA y en el Pentágono sobre qué sería más efectivo para presionar a Maduro a dejar el cargo. La CIA tiene un largo historial de injerencia en los asuntos latinoamericanos durante la Guerra Fría, entre ellos varios intentos fallidos de cambio de régimen, lo que ha generado una mayor reticencia por parte de los líderes de la agencia.

En 2019, el gobierno se unió en torno a una estrategia para ofrecer apoyo diplomático y económico al líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoció oficialmente como el líder legítimo de Venezuela tras la victoria electoral de Maduro en 2018, que fue denunciada internacionalmente como fraudulenta. Más de 50 países eventualmente reconocerían a Guaidó como jefe de Estado del país.

“El régimen era inestable y pensamos que la oposición tenía buenas posibilidades”, declaró uno de los exaltos funcionarios del gobierno.

Pero esa campaña fracasó al quedar claro que Guaidó no tenía medios prácticos para asumir el poder en Venezuela. No surgieron protestas masivas en las calles, los militares permanecieron leales a Maduro y, tras el fallido intento de golpe de Estado en la primavera de 2019, Guaidó siguió siendo un presidente sin Gobierno.

Según un exfuncionario de la Casa Blanca, Trump estaba furioso. En su opinión, Guaidó y la oposición le habían fallado, según esta persona y otras, pero también su propio Gobierno, que en la práctica había apoyado a un candidato perdedor.

Según varios exfuncionarios del Gobierno, el presidente perdió interés en Venezuela durante la segunda mitad de su primer mandato, tras el fallido golpe de Estado de la oposición. Pero Trump también adoptó una postura aún más beligerante.

Según varias fuentes familiarizadas con el asunto, entre los funcionarios de la Casa Blanca aumentó el deseo de utilizar operaciones encubiertas y ciberataques para provocar una desestabilización en Venezuela y recopilar información de inteligencia sobre el régimen.

El Comando Cibernético, la unidad cibernética ofensiva y defensiva del Ejército estadounidense, llevó a cabo un ciberataque durante la segunda mitad del primer mandato de Trump para interrumpir las comunicaciones satelitales del Grupo Wagner, mercenarios rusos que, según informes, tenían presencia en Venezuela en ese entonces, indicaron las fuentes.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses también consideraron la posibilidad de crear un equipo especial, integrado por personal de la Guardia Costera, centrado en el pirateo informático de narcotraficantes y la recopilación de inteligencia para apoyar los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos, según las mismas fuentes. El equipo se habría enfocado principalmente en Venezuela, pero la preocupación por las autoridades legales y los obstáculos burocráticos impidieron que la idea se concretara.

Otras ideas nunca se materializaron. Un funcionario de la administración propuso dejar fuera de servicio una represa hidroeléctrica en Venezuela mediante un ciberataque, señaló una de las fuentes, pero la idea parecía poco desarrollada y nunca llegó a la mesa de los planificadores de operaciones cibernéticas del Pentágono.

La esperanza era que una acción encubierta agresiva pudiera causar suficiente malestar y generar disturbios suficientes para convencer a los militares, que han desempeñado un papel crucial en el sostenimiento de Maduro en el poder, de cambiar de bando y apoyar a la oposición, declaró el exfuncionario de la Casa Blanca.

Sin embargo, otros funcionarios criticaron esa estrategia por carecer de una planificación sólida para el día después, añadió el exfuncionario, quien señaló que la historia parece repetirse.

“La oposición no tiene un plan. Nosotros no tenemos un plan”, afirmó. “La esperanza no es un plan”.

Según Story, el exdiplomático, había indicios de que Trump podría suavizar su postura hacia Venezuela en su segundo mandato. Por ejemplo, el enviado especial Richard Grenell se reunió varias veces con Maduro para intentar lograr la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el país.

Pero en los últimos meses Trump ordenó a Grenell que renunciara, y los funcionarios dicen que la cartera de Venezuela ahora está siendo dirigida en gran medida por el secretario de Estado Marco Rubio.

“Los halcones tomaron el control”, dijo Story, “así que ahora la ‘presión máxima’ se ha intensificado”.

Story se negó a hacer comentarios sobre acciones encubiertas.

En medio del despliegue militar, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo una serie de ataques militares letales contra lanchas rápidas, incluidas algunas que zarparon de puertos venezolanos. El Departamento de Defensa insiste en que trafican drogas, aunque no ha presentado pruebas y Venezuela no es un importante productor ni punto de tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

El objetivo final del Gobierno sigue sin estar claro. Algunos, como Story, afirman que les resultaría “muy sorprendente” que los buques estadounidenses en el Caribe no se utilizaran de alguna manera contra el gobierno venezolano.

“No es una fuerza capaz de invadir el país, pero podría llevar a cabo una ejecución extrajudicial altamente sofisticada de altos cargos”, declaró Story a CNN.

Sin embargo, Trump, quien ascendió al poder en parte gracias a sus críticas a las guerras de Iraq y Afganistán, también es muy consciente de los riesgos políticos que implica dar marcha atrás con su compromiso de la no intervención. Al final, según el exfuncionario de la Casa Blanca, el presidente, conocido por su volubilidad, podría encontrar diversas maneras de declarar una “victoria” en Venezuela.

“Es una cortina de humo”, afirmó esta persona, “puede ser lo que uno quiera”.

