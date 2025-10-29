Corea del Sur y EE.UU. llegan a acuerdos sobre su tratado comercial, informa un funcionario surcoreano

Por Gawon Bae, CNN

Corea del Sur ha llegado a un acuerdo sobre los detalles de un tratado comercial con EE.UU. este miércoles, dijo Kim Yong-beom, jefe de gabinete presidencial para Política, a los periodistas en Gyeongju, tras la reunión bilateral entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump.

Trump se encuentra en el país en el marco de su gira por Asia, donde también tiene previsto reunirse con el líder de China, Xi Jinping.

El acuerdo sobre el marco general del tratado comercial al que llegaron en julio redujo el arancel recíproco al 15 %, pero las exportaciones de automóviles de Corea del Sur seguían sujetas a una tasa arancelaria del 25 % y los detalles no se habían ultimado hasta que Trump se reunió con Lee, al margen de la cumbre de la APEC.

De los US$ 350.000 millones en inversiones que Trump exigió por adelantado, Kim dijo que US$ 200.000 millones se realizarán en efectivo y US$ 150.000 millones a través de la cooperación en la construcción naval, que será liderada por empresas surcoreanas.

La inversión de US$ 200.000 millones se realizará a lo largo de varios años, con una inversión anual limitada a US$ 20.000 millones dependiendo del avance de los negocios, dijo Kim.

Agregó que tal límite haría manejable el mercado de divisas de Corea del Sur, que era la mayor preocupación para Seúl cuando se le pidió originalmente pagar US$ 350.000 millones en efectivo.

El acuerdo del miércoles reducirá los aranceles a los automóviles al 15 %, la misma tasa que el competidor, Japón, y la tasa arancelaria de los semiconductores no será desfavorable en comparación con el rival, Taiwán, dijo Kim.

Más temprano este miércoles, el presidente Trump dijo que EE.UU. había “prácticamente finalizado” un acuerdo comercial con Corea del Sur.

“Tuvimos una reunión tremenda hoy con Corea del Sur… Se avanzó mucho”, dijo Trump mientras hablaba durante una cena con el presidente Lee Jae Myung.

“Hicimos nuestro acuerdo, prácticamente finalizado, un acuerdo comercial”, continuó.

El próximo punto en la agenda de Trump es una reunión con el líder chino, Xi Jinping, para discutir un posible acuerdo comercial con impacto económico global.

