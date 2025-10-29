EE.UU. retirará algunos soldados de Europa del Este y le apuesta a un enfoque hacia América Latina

Por Natasha Bertrand, CNN

EE.UU. retirará algunos soldados de Rumania, en el flanco oriental de la OTAN, mientras el Pentágono trabaja para cambiar su enfoque de Europa hacia la defensa nacional y América Latina, dijeron el miércoles funcionarios estadounidenses y europeos.

Estados Unidos enviará de regreso a Kentucky al 2º Equipo de Combate de la Brigada de Infantería de la 101ª División Aerotransportada y no reemplazará a la unidad después de su rotación programada fuera de Europa del Este, según las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Europa y África. El redespliegue se produce mientras los países de la OTAN en el flanco oriental han enfrentado un aumento de amenazas de Rusia en las últimas semanas, incluyendo múltiples incursiones de drones en el espacio aéreo polaco y repetidas violaciones del espacio aéreo lituano.

Las Fuerzas Armadas indicaron que la reducción de soldados es parte del “proceso deliberado del secretario de Defensa Pete Hegseth para garantizar una postura equilibrada de la fuerza militar de EE.UU.”.

“Esto no es una retirada estadounidense de Europa ni una señal de menor compromiso con la OTAN y el Artículo 5”, dijo el comunicado de prensa de las fuerzas. “Por el contrario, esto es una señal positiva de una mayor capacidad y responsabilidad europea. Nuestros aliados de la OTAN están respondiendo al llamado del presidente Trump para asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa. Este ajuste en la postura de las fuerzas no cambiará el entorno de seguridad en Europa”.

El Ministerio de Defensa de Rumania dijo en un comunicado separado que había “sido informado sobre la retirada de algunos de los soldados estadounidenses desplegados en el Flanco Oriental de la OTAN, como parte del proceso de reevaluación de la postura global de las fuerzas militares de EE.UU.”. El ministerio agregó que “aproximadamente mil soldados estadounidenses permanecerán desplegados en nuestro territorio nacional”.

“La reducción de las fuerzas estadounidenses es un efecto de las nuevas prioridades de la administración presidencial”, señaló el comunicado de defensa rumano.

Los soldados estadounidenses serán retirados de la base aérea Mihail Kogalniceanu en el mar Negro, justo frente a Crimea, que permanece bajo control de facto ruso.

La retirada de algunos soldados generó una inusual reacción negativa del Partido Republicano ante las decisiones del Pentágono, con el senador republicano Roger Wicker y el representante republicano Mike Rogers diciendo en un comunicado conjunto que la medida “envía la señal equivocada a Rusia en el momento en que el presidente Trump está aplicando presión para forzar a Vladimir Putin a sentarse a la mesa y lograr una paz duradera en Ucrania”.

Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, y Rogers, presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijeron que “se oponen firmemente” a la decisión y la calificaron de “preocupante, ya que el Congreso no fue consultado antes de tomar esta decisión”.

“Buscamos aclaraciones del Pentágono sobre cómo planea mitigar el impacto de esta decisión en la postura de disuasión y defensa de la OTAN y si coordinaron con los aliados para minimizar estas consecuencias”, agregaron.

EE.UU. todavía tiene más soldados desplegados en Europa que antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, dijeron funcionarios de la OTAN a CNN. Pero los planificadores de defensa de la OTAN observan de cerca para ver si EE.UU. toma medidas para reducir aún más su presencia allí, ya que eso probablemente requeriría que la OTAN reconsiderara cómo se despliegan los soldados aliados en todo el continente, dijo uno de los funcionarios.

