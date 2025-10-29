La Fed recorta las tasas de interés por segunda vez este año

Análisis de Bryan Mena, CNN

La Reserva Federal (Fed) recortó este miércoles las tasas de interés por segunda vez este año, en un intento por frenar el aumento del desempleo en Estados Unidos.

Los funcionarios de la Fed votaron a favor de otro recorte de un cuarto de punto porcentual, lo que reduce su tipo de interés de referencia a un rango entre el 3,75 % y el 4 %, el más bajo en tres años.

Es la primera vez desde que se creó el comité de fijación de tipos de la Fed en la década de 1930 que los funcionarios establecen la política monetaria sin contar con un mes completo de datos cruciales sobre el empleo público debido al cierre del Gobierno.

El cierre de datos gubernamentales llega en un momento inoportuno para los responsables de políticas, ya que siguen divididos sobre cómo las políticas radicales del presidente Donald Trump en comercio, inmigración y gasto están afectando la economía de EE.UU.

La decisión del miércoles generó dos votos en contra; uno de Stephen Miran, gobernador de la Fed, quien apoyó un recorte mayor, de medio punto; y otro del presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, quien prefería mantener los costos de endeudamiento sin cambios. Miran, un aliado cercano de Trump, también disintió en septiembre a favor de un recorte de medio punto.

Los banqueros centrales comenzaron a bajar las tasas el mes pasado después de que los datos hasta agosto mostraron que los empleadores estaban creando empleos al ritmo más débil desde 2010. Grandes empresas como Amazon y Target han anunciado recientemente decenas de miles de despidos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió el mes pasado que la combinación de despidos en aumento y débil crecimiento del empleo “podría muy rápidamente traducirse en un mayor desempleo”.

Pero la Fed no tiene el panorama completo sobre la salud del mercado laboral sin los datos gubernamentales, los cuales informarían a los funcionarios si deben continuar con recortes de un cuarto de punto o pasar a una marcha más alta con un recorte de medio punto.

Los datos del proveedor de software de nómina ADP publicados esta semana mostraron que la contratación repuntó en septiembre, pero se mantuvo débil. Los funcionarios de la Fed dijeron en su última declaración de política que los “indicadores disponibles” continúan mostrando una contratación débil. Al mismo tiempo, la continua falta de estadísticas gubernamentales también podría dificultar recortes adicionales de tasas, impidiendo cualquier alivio adicional para los estadounidenses.

La situación inflacionaria también sigue siendo incierta. Hasta ahora, la inflación no se ha disparado debido a los nuevos aranceles que han entrado en vigor, según el último Índice de Precios al Consumidor, en gran parte gracias a que las empresas han gestionado los mayores costos sin trasladar el aumento a los consumidores.

Pero los economistas esperan ampliamente que esto no dure mucho más, especialmente si Trump cumple sus amenazas recientes de imponer aranceles.

El IPC de septiembre, que se publicó la semana pasada a pesar del cierre para el ajuste por costo de vida del Seguro Social, fue más bajo de lo que los economistas habían previsto, pero mostró presiones persistentes sobre los precios que podrían empeorar debido a los aranceles de Trump. El mandatario se reunirá con su homólogo chino Xi Jingping el miércoles por la noche, hora de EE.UU., para una discusión de amplio alcance en Corea del Sur, que probablemente incluirá un posible acuerdo comercial entre EE.UU. y China.

Algunos funcionarios de la Fed han dicho que la inflación causada por los aranceles podría ser de corta duración, lo que ayudó a allanar el camino para el recorte de tasas de septiembre. Pero eso también seguiría siendo incierto si el IPC de octubre, programado para el 13 de noviembre, no se publica debido a la persistencia del cierre. Los funcionarios de la Fed normalmente observan el índice de precios de gastos de consumo personal, ampliamente conocido como su medida de inflación preferida, pero esa cifra tampoco se ha publicado debido al cierre.

En una decisión separada, los responsables de políticas anunciaron el fin de un proceso de tres años para reducir el tamaño de su enorme portafolio para el 1 de diciembre. El portafolio de la Fed, o balance, alcanzó unos US$ 9 billones a mediados de 2022, pero ahora ronda los US$ 6,6 billones tras un esfuerzo cuidadoso para revertir el estímulo que introdujo en la economía durante la Gran Recesión y la pandemia de covid-19. Es una herramienta que funciona en segundo plano mientras la tasa de interés clave de la Fed realiza gran parte del trabajo pesado para lograr sus objetivos macroeconómicos. Los funcionarios han considerado que el balance está cerca de un estado más normal.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Esta noticia se actualizó con más información.