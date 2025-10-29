Trump dice que ha dado a Corea del Sur la “aprobación” para construir un submarino nuclear

Por Samantha Waldenberg, CNN

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en redes sociales este miércoles que ha dado a Corea del Sur la “aprobación” para construir un submarino nuclear.

“Nuestra Alianza Militar es más fuerte que nunca y, basándome en eso, les he dado la aprobación para construir un submarino nuclear, en lugar de los antiguos, y mucho menos ágiles, submarinos diésel que tienen ahora”, escribió el presidente en Truth Social.

En una publicación posterior en redes sociales, el presidente anunció que el submarino sería construido en Estados Unidos, específicamente en los “Astilleros de Filadelfia”.

“Corea del Sur construirá su submarino nuclear en los Astilleros de Filadelfia, aquí mismo en los buenos Estados Unidos”, publicó Trump.

Antes de reunirse con Trump, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo que presionaría a Estados Unidos para que aprobara una solicitud para adquirir combustible para submarinos nucleares, que Corea del Sur quiere construir para poder mantenerse al día con los submarinos norcoreanos y chinos.

“Si el presidente decide permitirnos recibir combustible para submarinos nucleares, lo agradeceríamos”, dijo Lee antes de su reunión bilateral con Trump el miércoles.

Gobiernos surcoreanos anteriores han mostrado interés en adquirir un submarino nuclear, pero Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo a esto, citando preocupaciones sobre la proliferación.

A principios de este año, Corea del Norte mostró lo que dijo era su propio submarino nuclear en construcción, un sistema de armas que puede representar una gran amenaza de seguridad para Corea del Sur y Estados Unidos.

