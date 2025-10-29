Vladimir Guerrero Jr. vs. Shohei Ohtani: la carrera por el MVP de la Serie Mundial 2025

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

La Serie Mundial 2025 se está encargando de dejar momentos memorables con cada partido que pasa. Dos de los principales artífices de esas secuencias que parecen extraídas de películas de Hollywood son Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani, los principales candidatos en la carrera al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del llamado “Clásico de Otoño”, ya en su etapa definitiva desde este miércoles.

Guerrero es uno de los principales artífices ofensivos de unos Blue Jays que no se dan por vencidos en la Serie Mundial.

Cada vez que los Dodgers pegaron, los de Toronto respondieron, con el dominicano como protagonista. Especialmente en el juego 4, donde sacó un cuadrangular clave para darle bases sólidas a la ventaja del equipo canadiense, que a la postre ganó el encuentro por 6 a 2.

En la Serie Mundial, Guerrero está bateando para .368, con siete hits, un jonrón, dos remolcadas, y cinco carreras anotadas. Pero, más allá de los números, es su liderazgo y la forma en que permanentemente está animando a sus compañeros lo que pone al dominicano como el principal candidato de los Blue Jays.

Le puede jugar en contra que no ha sido tan efectivo con corredores en las bases, pero este es un problema general dentro de la plantilla de los campeones de la Liga Americana.

Shohei Ohtani ha sido tan determinante como Guerrero, sobre todo en el juego 3 de la Serie, donde implantó una nueva marca para turnos embasándose de forma consecutiva con nueve.

Pero, también, es lo que su figura representa, el peligro constante de un jonrón, de una conexión de largo alcance, o el efecto que genera en el lanzador rival cuando está en circulación.

Ohtani está bateando para .400 de promedio, con seis hits, tres de ellos jonrones, dos dobletes, cinco carreras impulsadas y cinco anotadas.

Es cierto también que le pesa una actuación más bien discreta como lanzador en el juego 4, donde cargó con la derrota al recibir cuatro carreras limpias en seis entradas de labor (incluyendo el jonrón de Guerrero).

Sin embargo, su liderazgo y el peligro de su estampa en los dos lados del juego como bateador y como lanzador, hacen que sea el principal candidato si es que los Dodgers se alzan con el título.

La conversación por ser el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025 tiene otros nombres en la carrera. También se puede considerar a Freddie Freeman, de los Dodgers, quien tiene .294, cinco hits, un jonrón, dos remolcadas y dos anotadas

Del lado de Toronto, el que viene llenando casilleros es el mexicano Alejandro Kirk, quién está bateando para .357 con cinco hits, dos jonrones, seis carreras impulsadas y cuatro anotadas.

