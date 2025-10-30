Los Blue Jays están a un paso de ganar la Serie Mundial tras la histórica actuación del novato Trey Yesavage en el Juego 5

Por Jacob Lev, CNN

Lleva poco más de un mes en las Grandes Ligas, pero el lanzador novato Trey Yesavage se ha labrado un nombre tras una actuación histórica en el Juego 5, guiando a los Blue Jays de Toronto a una victoria por 6-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles, tomando una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial.

El ex primera ronda del draft de la MLB de 2024 tuvo una actuación magistral, terminando con 12 ponches, rompiendo el récord de Don Newcombe para un novato en una apertura de Serie Mundial, establecido en 1949.

El dominio de Yesavage no terminó ahí, ya que ponchó a cinco bateadores consecutivos de los Dodgers en un momento dado, la mayor cantidad consecutiva para un novato en la historia de la Serie Mundial.

El joven de 22 años, egresado de la Universidad de Carolina del Este, comenzó la temporada en la liga menor Clase A y fue ascendiendo por el sistema de ligas menores antes de debutar en las Grandes Ligas en septiembre.

El único error de Yesavage se produjo en la tercera entrada, cuando Enrique “Kike” Hernández le conectó un jonrón que abrió el marcador para los Dodgers.

Yesavage solo permitió tres hits y no otorgó bases por bolas en la victoria.

Yesavage describió el mundo como “una locura” al reflexionar sobre su rápido ascenso de las ligas menores a las mayores.

“Ni Hollywood lo habría hecho tan bueno. Ser parte de esto es una gran bendición”, declaró Yesavage a los periodistas después del partido.

Añadió que aún no ha tenido la oportunidad de disfrutar plenamente de todo el proceso.

“Espero que la vida se calme durante este receso para poder ordenar mis ideas y sentimientos sobre este año tan loco”, concluyó Yesavage.

Si bien el manager de los Blue Jays, John Schneider, comentó en tono de broma que la apertura de Yesavage fue “bastante buena”, fue el manager de los Dodgers, Dave Roberts, quien elogió sin reservas la actuación del novato.

“Mucha serenidad. No necesito saber nada de él, es un atleta, defiende bien su posición, tiene una gran inteligencia para el béisbol y sabe controlar a los corredores”, dijo Roberts.

“No se deja llevar por el pánico. Como bien dices, tiene mucha serenidad. Hay que reconocerle el mérito. Su desempeño en el Juego 1 y en el Juego 5 como visitante fue realmente impresionante”.

La ofensiva de los Blue Jays jugó un papel fundamental en la victoria.

Mientras los aficionados se acomodaban en sus asientos para ver el Juego 5 en una hermosa tarde de miércoles en el Dodger Stadium, bastó un solo lanzamiento.

Los Blue Jays abrieron el marcador rápidamente cuando el jardinero Davis Schneider conectó un jonrón contra el abridor de los Dodgers Blake Snell en la primera entrada.

Y la cosa no terminó ahí.

En el siguiente turno al bate, el toletero Vladimir Guerrero Jr. aumentó la ventaja con un jonrón solitario, dándole a Toronto una ventaja de 2-0 y dejando atónitos a los aficionados de Los Ángeles.

Fue la primera vez en la historia de la Serie Mundial que un equipo conectó jonrones consecutivos abriendo la entrada.

Ernie Clement impulsó la tercera carrera de Toronto con un elevado de sacrificio, anotando Daulton Varsho en la cuarta entrada.

Justo cuando Snell, dos veces ganador del premio Cy Young, parecía asentarse en el juego a pesar del creciente número de lanzamientos, en la séptima entrada todo se derrumbó.

El lanzador de 32 años fue sustituido tras 116 lanzamientos y permitir dos corredores en base. El relevista Edgardo Henríquez permitió dos carreras con un lanzamiento descontrolado y un sencillo de Bo Bichette consolidó la ventaja de Toronto. Isiah Kiner-Falefa añadió una carrera más en la octava entrada con una sencilla carrera impulsada.

El cerrador de los Blue Jays, Jeff Hoffman, entró a cerrar el partido en la novena entrada, y ahora la Serie Mundial se traslada a Toronto para el Juego 6 el viernes, con el equipo a una victoria de su primer título en 32 años.

Se espera que los Dodgers abran con Yoshinobu Yamamoto, quien viene de una magistral actuación en el Juego 2. Toronto tiene previsto que Kevin Gausman lance.

