México busca coordinación marítima con EE.UU. y no hay novedades del sobreviviente, dice Sheinbaum tras el ataque del lunes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su Gobierno busca mantener la coordinación con Estados Unidos en materia marítima, tras el ataque a una embarcación presuntamente cargada con droga en aguas internacionales ocurrido este lunes. Sheinbaum dijo que aún no hay novedades sobre el presunto sobreviviente al ataque y que la Marina de México sigue buscándolo de acuerdo a lo que “dicen las reglas internacionales”.

Este jueves habrá una reunión entre el secretario de Marina y representantes de la Guardia Costera estadounidense, dijo Sheinbaum.

“El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades y también con el Departamento de Estado. Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que el modelo vigente de colaboración implica que la información sobre embarcaciones sospechosas sea proporcionada por autoridades estadounidenses a la Secretaría de Marina (Semar), pero que la intervención en aguas bajo jurisdicción mexicana debe realizarse exclusivamente por fuerzas nacionales.

“Tiene que ver con información que se proporciona a Secretaría de Marina para que (…) sea obviamente en nuestra zona continental y en la zona económica, tienen que ser las fuerzas mexicanas y en el caso de aguas internacionales que pueda ser en lo que tiene que ver con la longitud del territorio nacional lo que veníamos haciendo, que es la captura de estas embarcaciones”, explicó.

“No se sabe, no se tiene conocimiento” sobre el presunto sobreviviente al ataque ocurrido, dijo Sheinbaum.

México y Estados Unidos dialogaron el martes sobre “cooperación marítima”, tras el ataque de EE.UU. a cuatro embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en las que viajaban 14 personas en el océano Pacífico, con un sobreviviente que está en búsqueda activa por parte de la Marina mexicana.

De acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, la Marina explicó al Gobierno que el almirante tiene que permanecer por 96 horas buscando a un náufrago. “Así lo dice las reglas internacionales y así lo está haciendo, de acuerdo con el Derecho internacional”, informó.

La presidenta insistió en que el Gobierno mexicano continuará defendiendo la soberanía nacional y la aplicación de los acuerdos de seguridad en los términos previamente establecidos con Washington.

“Entonces, seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información. Hubo una muy buena reunión, lo dije ayer con el embajador de Estados Unidos y se están buscando estas reuniones para que en el caso de la ubicación geográfica que tiene que ver con México, se siga con las operaciones que había previamente”, agregó.

El incidente ha generado preocupación en el Gobierno mexicano por la posible violación de su soberanía marítima, mientras continúan las conversaciones bilaterales para esclarecer los hechos y reforzar los mecanismos de coordinación.

Con información de la agencia EFE.

