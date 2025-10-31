Nashville SC vs. Inter Miami, por los playoffs de la MLS: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Inter Miami buscará este sábado dar un nuevo paso hacia el esquivo título de la Copa MLS, cuando visite al Nashville SC con el objetivo de darle un segundo golpe de nocaut en la serie de primera ronda de playoff de la liga estadounidense.

Las Garzas llegan tras un brillante triunfo en casa por 3 a 1 en el primer duelo, encarrilado a partir de una gran noche de Lionel Messi, autor de dos de los tres tantos (el otro lo hizo Allende). El conjunto rosado dejó una muy buena imagen, con pasajes de buen fútbol y un dominio absoluto de las acciones del partido. Inter Miami tuvo más la pelota y la utilizó mejor, e incluso quedó la sensación de que podría haber marcado un gol más.

Nada de eso importa ahora, porque el formato de juego de la MLS dictamina que cada partido de la serie es un borrón y cuenta nueva. Si Nashville se hace fuerte de local y gana, la serie irá a un tercer encuentro, a disputarse en la Florida, sin importar la diferencia de goles por la que ganen los locales. Es más, en esta instancia no existe el empate, por lo que ante una igualdad en los 90 minutos habrá una tanda de penales, que, si gana, también le alcanzaría a Nashville para forzar un juego decisivo.

El Inter Miami tiene todo a su favor para pensar en que puede cerrar esta historia el mismo sábado. Por un lado, llega en una gran forma, con muy pocas derrotas en los últimos partidos. Por otro, ostenta una gran paternidad en el mano a mano ante los Coyotes: las Garzas ganaron las últimas cinco veces que se vieron, incluyendo tres triunfos en este 2025.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Baltasar Rodríguez, Lionel Messi y Luis Suárez.

Nashville SC: Joe Willis; Andy Najar, Walker Zimmerman, Jeison Palacios, Daniel Lovitz; Gastón Brugman, Bryan Acosta, Alex Muyl; Tyler Boyd, Hany Mukhtar, Sam Surridge.

El partido se jugará el sábado y la hora varía según el país:

7:30 p.m. de Miami.

8:30 p.m. de Buenos Aires.

6:30 p.m. de Bogotá.

5:30 p.m. de Ciudad de México.

1:30 a.m. de Madrid (ya domingo).

Nashville vs. Inter Miami se transmitirá en exclusiva a través de Apple TV, con el MLS Season Pass.

