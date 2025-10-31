Tribunal anula orden de jueza que exigía a jefe de Patrulla Fronteriza informar diario las actividades de agentes en Chicago

Por Devan Cole, CNN

Un tribunal federal de apelaciones anuló este viernes la orden de una jueza de Illinois que requería que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, proporcionara informes diarios al tribunal sobre las tácticas de cumplimiento de la ley de inmigración de sus agentes en el área de Chicago.

La breve decisión del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito indicó que la jueza de distrito de EE.UU., Sara Ellis, se había excedido en su autoridad a principios de esta semana cuando ordenó los reportes diarios con Bovino en medio de informes de que los agentes federales no estaban cumpliendo con su orden de principios de octubre de limitar las tácticas agresivas y advertir a los manifestantes y periodistas antes de usar gases lacrimógenos y municiones menos letales.

El requisito de Ellis, dijo el Séptimo Circuito, “pone al tribunal en la posición de un inquisidor en lugar de la de un adjudicador neutral de las presentaciones adversariales de las partes”.

“Esto coloca al tribunal como supervisor de las actividades del jefe Bovino, entrometiéndose en las decisiones de gestión de personal del Poder Ejecutivo. Estos dos problemas están relacionados y nos llevan a concluir que la orden infringe la separación de poderes”, dijo el tribunal de apelaciones.

La orden del Séptimo Circuito no está firmada y no hubo votos disidentes registrados.

Bovino aún no se había presentado ante Ellis para esos informes porque el tribunal de apelaciones había suspendido su requisito después de que el Gobierno de Trump pidiera que interviniera de manera urgente.

