Trump niega haber tomado una decisión sobre si atacará o no Venezuela
Por Samantha Waldenberg, CNN
El presidente Donald Trump afirmó este viernes que no es cierto que haya decidido atacar Venezuela.
“No, no es cierto”, declaró el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One al ser consultado sobre si estaba considerando atacar Venezuela y si ya había tomado una decisión al respecto.
CNN informó previamente que el presidente está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, aunque aún no ha decidido si los llevará a cabo, según tres funcionarios estadounidenses.
Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.