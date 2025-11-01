Al menos 23 personas murieron tras incendio en una tienda de Sonora, al norte de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Un incendio en una tienda de artículos diversos en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en el norte de México, causó este sábado la muerte de al menos 23 personas, informaron Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Carlos Freaner, presidente de la Cruz Roja Mexicana.

En un video publicado en X, Durazo dijo que también hay 11 personas heridas que son atendidas en diferentes hospitales y que ordenó una investigación sobre los hechos.

Momentos antes, Freaner dijo a la emisora local Uniradio Sonora que entre los muertos se encuentran 12 mujeres, cinco hombres, cuatro niños y dos niñas.

CNN contactó tanto al Gobierno de Hermosillo como al de Sonora para pedir más información y está en espera de respuesta.

La tarde de este sábado, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y el gobernador Durazo dijeron en sus cuentas de X que el incendio, ocurrido en el centro de la ciudad, había dejado varias personas fallecidas. Ambos funcionarios también lamentaron los hechos y expresaron sus condolencias a las familias de quienes murieron.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a lo sucedido. En un mensaje en X, se sumó a las condolencias, señaló que se mantiene en contacto con Durazo e informó que ordenó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que envíe a un equipo para atender a los afectados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora dijo en X que el incendio no se debió a un atentado u otro acto de violencia intencional, sin dar más detalles sobre el origen de los hechos.

