EE.UU. y China acuerdan abrir canales de comunicación entre sus fuerzas armadas, dice Hegseth

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este sábado que Estados Unidos y China acordaron establecer nuevos canales de comunicación entre sus fuerzas armadas con el objetivo de garantizar una rápida desescalada de cualquier incidente militar, una medida que, según analistas, podría marcar el diálogo militar más significativo entre Washington y Beijing en años.

Agregó que ambas partes ya programaron reuniones adicionales para formalizar estos esfuerzos de coordinación.

Tras la reunión del presidente Donald Trump con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur, Hegseth dijo que mantuvo una reunión “positiva” con el ministro de Defensa Nacional de China, el almirante Dong Jun, en Malasia.

“El almirante y yo coincidimos en que la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y poderosos países”, escribió Hegseth en una publicación en X. “El Departamento de Guerra mantendrá esa visión: paz a través de la fuerza, respeto mutuo y cooperación continua”, agregó Hegseth en un post de X.

