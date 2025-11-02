Empleados federales recurren a bancos de alimentos en medio de la incertidumbre

Por Camila DeChalus, CNN

Más de 50 voluntarios se reunieron frente a un almacén en el norte de Bethesda, Maryland, a las afueras de Washington, para repartir rápidamente cajas con frutas, verduras, comidas congeladas y bolsas con alimentos calientes a empleados federales afectados por el cierre del Gobierno.

El banco de alimentos So What Else dijo a CNN que más de 500 empleados federales solicitaron comida a su organización, mientras el cierre del Gobierno llega a su día 33.

Janis, una empleada federal que prefirió no revelar la agencia en la que trabaja, se mostró conmovida al describir el impacto en su familia.

“Somos una familia militar. Mi madre es veterana retirada de la Fuerza Aérea, mi padre del Ejército, y mi abuelo era infante de Marina retirado”, dijo entre lágrimas. “Nos está afectando de esta manera, y es difícil. Es un gran golpe porque ahora tenemos que elegir entre alimentarnos o pagar las cuentas. Tenemos hijos pequeños y debemos mantenernos firmes por ellos. Se siente como si al Gobierno no le importara. Se acercan las fiestas y habrá gente con hambre. Somos la tierra de las oportunidades, pero no lo parece.”

Los voluntarios distribuyeron alimentos básicos, productos enlatados y verduras frescas mientras más vehículos seguían llegando al estacionamiento lleno.

CNN habló con ocho empleados federales que esperaban en la fila para recibir asistencia alimentaria. Algunos sonreían, otros contenían las lágrimas al explicar cómo la incertidumbre sobre su salario y su situación laboral ha afectado sus finanzas y su salud mental.

Colby, empleado del Departamento de Estado desde hace 21 años, dijo que nunca imaginó verse en una fila por comida. “Es diferente. Hemos sido voluntarios aquí durante un tiempo, vivimos a unas pocas cuadras. Y ahora estamos del otro lado. Estoy agradecido de que exista este lugar.”

Joseph, quien trabaja para el Gobierno federal en el área médica, expresó su frustración: “No es justo que todos suframos porque el Congreso quiere tomarse un descanso y hacer lo que le da la gana”, dijo.

