Los demócratas están ganando la política del cierre del Gobierno. ¿Pueden detenerse ahora?

Después de que terminó el cierre del Gobierno de EE.UU. en 2013, los líderes republicanos dejaron en claro que solo habían complacido al senador Ted Cruz y su plan para desfinanciar el programa Obamacare.

“No fue una jugada inteligente. No tenía ninguna posibilidad de éxito”, dijo entonces el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky.

El entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, inicialmente dijo que el Partido Republicano había “librado la buena batalla”. Pero más tarde diría que el plan “nunca tuvo una oportunidad” e incluso llamó al senador de Texas “Lucifer en persona”.

Así es como suelen ir los cierres del Gobierno. El lado que busca una concesión libra lo que consideran “la buena batalla”, y luego se rinden cuando queda claro que también es una batalla perdida. Porque, como McConnell ha dicho a menudo, los cierres no funcionan.

Y tal vez los demócratas pensaron que así sería en esta ocasión. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, básicamente predijo eso el sábado, apostando que los demócratas podrían dar marcha atrás después de las elecciones del martes.

Pero tras un mes completo de cierre, es difícil ver cómo los demócratas pueden rendirse ahora. La política de esto les ha funcionado sorprendentemente bien. Y los republicanos parecen ser quienes están luchando por encontrar un camino a seguir.

Mucho puede cambiar a medida que algunos de los mayores impactos del cierre comiencen a sentirse este fin de semana y en las próximas semanas. Pero esta vez estamos ante un tipo de cierre muy diferente, en el que es mucho más difícil ver una salida política clara.

Las encuestas sobre la culpa se han mantenido notablemente constantes desde antes de que comenzara el cierre parcial del Gobierno. La gente sigue culpando al presidente Donald Trump y a los republicanos más que a los demócratas por márgenes de dos dígitos en la mayoría de las encuestas. Ese margen fue de 45 %-33 % en una encuesta de The Washington Post-ABC News, publicada el jueves.

Mientras tanto, una encuesta de Yahoo News-YouGov mostró que el 46 % dijo que culpaba “mucho” a los “republicanos conservadores” por el cierre, más que el 38 % que culpaba “mucho” a los “demócratas progresistas”.

Las encuestas también siguen mostrando que la exigencia política de los demócratas, una extensión de los subsidios mejorados del programa Obamacare, sigue siendo popular con más de 7 de cada 10 estadounidenses.

Esa encuesta de Yahoo también sugirió un problema para los republicanos que no hemos visto probado en encuestas anteriores.

Mostró que los estadounidenses dijeron por un margen de casi 3 a 1 —63 %-21 %— que desaprobaban los despidos de miles de empleados federales durante el cierre del Gobierno.

Esta fue, por supuesto, la gran amenaza de Trump para los demócratas. Hizo un gran espectáculo mostrando al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, como la parca lista para atacar a empleados y programas demócratas para recortes, incluso cuando algunos republicanos advirtieron a la Casa Blanca que tales recortes podrían desperdiciar las ventajas políticas del Partido Republicano. Luego, la administración cumplió.

Pero no parece que esto haya disuadido a los demócratas de seguir adelante. Y ahora hay razones para creer que esos republicanos tenían razón sobre el posible efecto boomerang de estos recortes para la administración.

De hecho, gran parte del manejo de esto por parte del Partido Republicano parece bastante improvisado. Y el viernes fue un ejemplo.

El día comenzó con los republicanos enfrentando un giro inesperado de Trump, quien decidió tarde el jueves instar repentinamente a que eliminaran el filibusterismo para acabar con el cierre. Esta idea completamente impráctica también legitimó uno de los puntos clave de los demócratas: que los republicanos podrían terminar el cierre en cualquier momento que quisieran.

Luego, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, hizo algunos comentarios aparentemente poco útiles sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, conocido también como cupones de alimentos.

En un momento, ella dijo que si la gente realmente los necesitaba tanto, entonces “les hemos fallado”. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pronto intervino para aclarar que el “hemos” de alguna manera significaba, “nosotros, los demócratas.” (Ni Rollins ni Johnson son, de hecho, demócratas).

Por separado, Rollins no se comprometió cuando se le preguntó si la administración acataría la orden de un juez para liberar fondos de emergencia del SNAP, diciendo: “Estamos viendo todas las opciones”. Fue una respuesta sorprendente, no solo porque ignorar las órdenes judiciales podría desencadenar una crisis constitucional, sino también porque significaría que la administración daría un paso tan drástico para impedir que las personas pobres recibieran alimentos.

Un par de jueces federales pronto ordenaron a la administración que liberara los fondos de emergencia para cubrir al menos parcialmente los beneficios de cupones de alimentos. Pero antes de los fallos, los republicanos hicieron un gran trabajo presentándose como opuestos a esto, incluso listos para luchar en contra. (Trump, el viernes por la noche, finalmente indicó que haría lo que pudiera para financiar el SNAP).

Otro factor importante aquí es lo que el cierre podría significar para los demócratas. Es temprano, pero hay evidencia de que esto ha llevado a un efecto de unión muy necesario en la izquierda.

La razón por la que el Partido Demócrata ha registrado algunos de sus peores números en las encuestas de la historia este año se debe en gran parte a que los mismos demócratas han perdido la fe en su partido. Pero una encuesta de la Universidad Quinnipiac la semana pasada mostró que el 58 % de los votantes demócratas de repente aprobaba a la bancada demócrata en el Congreso.

Eso todavía no es excelente. Pero es un aumento de casi 20 puntos con respecto a donde estaba entre febrero y julio, cuando ese número rondaba el 40 %.

Los demócratas parecerían tener relativamente pocas razones para dar marcha atrás y muchas razones para mantenerse firmes en sus demandas de que los republicanos se sienten a la mesa para extender los subsidios aumentados del Obamacare. Imagina una situación en la que tienen estas aparentes ventajas políticas y de todas formas tiran la toalla. No es difícil ver cómo eso podría reavivar una reacción negativa en la izquierda.

Y en caso de que ese peligro no estuviera claro, observa una encuesta recién publicada del Pew Research Center. Se preguntó a demócratas e independientes inclinados hacia los demócratas que expresaron frustración con el partido cuál era la razón principal de esa frustración. Por mucho, la razón más citada fue no luchar lo suficientemente fuerte contra la administración Trump, mencionada por el 41 %.

Si eres demócrata, es difícil ver todo eso y no querer al menos dejar que las cosas sigan su curso. Podrías pensar que los aumentos en las primas que la gente está viendo en sus planes del programa Obamacare tras el inicio de la inscripción abierta el sábado podrían inclinar aún más la política a tu favor. Y quizá tienes un poco más de confianza en cómo se va a desarrollar el tema del SNAP.

Incluso podrías empezar a pensar que, al final de este largo camino, podría haber algo más valioso que una victoria moral.

