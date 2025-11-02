¿Por qué se habla tanto de armas nucleares esta semana?

Análisis por Zachary Wolf, CNN

Esta fue una gran semana para tener más miedo a las armas nucleares.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la prueba de un nuevo misil con capacidad nuclear.

El presidente Donald Trump respondió pidiendo a Estados Unidos que reanudara las pruebas de armas nucleares.

Ninguno de los dos países ha probado armas nucleares desde la década de 1990, y Rusia se apresuró a aclarar que Putin no anunció nuevas pruebas nucleares. Durante un viaje a Asia, Trump no se reunió con el dictador norcoreano Kim Jong Un, quien ha rechazado las demandas de que su país se desnuclearice

Corea del Norte es uno de los posibles villanos en una película de ficción sobre la guerra nuclear en Netflix, “A House of Dynamite”, de Kathryn Bigelow. Es un thriller al estilo de “Rashomon” sobre el concepto de destrucción mutua asegurada que los cineastas pretenden que sea una llamada de atención para las potencias nucleares.

El Pentágono sintió la necesidad de redactar un memorando en respuesta a la representación en la película de los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses como inherentemente defectuosos; la frase “intentar golpear una bala con otra bala” se repite a lo largo de la película.

El guionista de la película, Noah Oppenheim, le dijo a Jake Tapper de CNN que agradece las críticas, ya que la intención de la película era “invitar a una conversación sobre un tema que consideramos tremendamente importante y que no recibe suficiente atención: el hecho de que tenemos todas estas armas nucleares que existen en el mundo y que representan una gran amenaza para toda la humanidad”.

Se hablará más de armas nucleares. Un tratado entre Estados Unidos y Rusia para limitar el tamaño de los arsenales nucleares vence en febrero y actualmente no hay ningún movimiento para extenderlo.

Los ataques de la administración Trump contra las instalaciones nucleares de Irán retrasaron sus capacidades nucleares, pero probablemente no las destruyeron por completo.

Hay nuevas tensiones esta semana entre India y Pakistán, ambas potencias nucleares

Volví a contactar a Matthew Fuhrmann, profesor de la Universidad de Texas A&M, quien ha escrito extensamente sobre armas nucleares y desarme, incluyendo los libros “Influence Without Arms: The New Logic of Nuclear Deterrence” y “Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy” con Todd S. Sechser. La última vez que hablamos fue alrededor de la época de la invasión rusa de Ucrania, cuando las amenazas nucleares también estaban en las noticias.

Nuestra conversación sobre los acontecimientos de esta semana, realizada por correo electrónico y editada por razones de extensión y estilo, se encuentra a continuación:

WOLF: Tanto Trump como Putin se refirieron a pruebas nucleares esta semana, pero se supone que ni Estados Unidos ni Rusia han probado armas nucleares desde la década de 1990. ¿Qué opinas de la prueba rusa y la respuesta de Estados Unidos? ¿Es este el tipo de diplomacia coercitiva sobre la que has escrito o algo más?

FUHRMANN: En primer lugar, es importante aclarar qué entendemos por “prueba nuclear”. Rusia ha probado misiles capaces de transportar armas nucleares. Pero, en el sentido tradicional, una prueba nuclear es la denotación de un dispositivo explosivo nuclear. Piense en la prueba Trinity de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México, que tal vez haya visto representada en la película de 2023 “Oppenheimer” (aunque después de la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares en 1963, la mayoría de las pruebas explosivas nucleares se realizaron bajo tierra en lugar de en la atmósfera). Esto no es lo que Rusia ha hecho, y no creo que esto sea lo que Estados Unidos amenaza con reanudar

Hay dos razones principales por las que los países prueban tecnologías militares. La primera es para ver si un arma funciona según lo diseñado. La segunda es para enviar un mensaje político a otros países. Creo que hay cierto grado de señalización asociada a las recientes pruebas de misiles de Rusia. Aunque es difícil descifrar las intenciones de Moscú, al probar estas tecnologías, el Kremlin puede estar diciendo implícitamente a Estados Unidos y a la OTAN: Retírense de Ucrania; miren lo que podríamos hacer si continúan interfiriendo.

WOLF: ¿Cree usted en general que la amenaza de un enfrentamiento nuclear ha aumentado en los últimos años?

FUHRMANN: Me preocupa más la posibilidad de una grave crisis nuclear hoy que a finales de 2021. Esto se debe en gran parte a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y a la posibilidad de que Moscú siga exhibiendo su arsenal nuclear para ayudarla a prevalecer en esa guerra. Pero no es solo eso. La posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y China por Taiwán no es trivial, especialmente si una de las partes malinterpreta la determinación de la otra de luchar. Las capacidades nucleares de Corea del Norte también se están expandiendo, y existe la posibilidad de un desastre en la península coreana derivado de un accidente o un error de cálculo. Por no mencionar la posibilidad constante de una crisis con tintes nucleares entre India y Pakistán. Esto no significa que la probabilidad de un enfrentamiento sea alta. De hecho, sigo pensando que es relativamente baja. Pero dados los riesgos involucrados, incluso un pequeño aumento en el riesgo, digamos, del 2 %, es motivo de preocupación.

WOLF: Casualmente, hay una película en Netflix sobre los 30 minutos que tardaría un misil balístico intercontinental en llegar a Estados Unidos y la dificultad de interceptar dicho misil. El Pentágono sintió la necesidad de producir un memorando en respuesta a la película. ¿Son los sistemas de defensa antimisiles mejores que el lanzamiento de moneda sugerido por la película?

FUHRMANN: Todavía no he visto la película. Dejaré esa pregunta a los expertos técnicos que entienden las complejidades de los sistemas de defensa antimisiles mejor que yo. Diré que, desde un punto de vista estratégico, es valioso convencer a tus adversarios de que tus sistemas de defensa antimisiles son impenetrables. Esto puede fortalecer la disuasión: si los adversarios creen que sus misiles no pasarán, es menos probable que los disparen.

WOLF: Trump (siguiendo las indicaciones del Proyecto 2025) ha pedido un nuevo escudo de defensa antimisiles “Cúpula Dorada”. ¿Vale la pena el costo y haría algo para resolver la amenaza nuclear?

FUHRMANN: Esa es una pregunta complicada. En apariencia, la defensa antimisiles suena genial, y en cierto modo lo es. Consideremos, por ejemplo, la tasa relativamente alta con la que Israel derribó con éxito misiles disparados por Irán en su guerra durante el verano. Sin embargo, a largo plazo, el desarrollo de estos sistemas puede alentar a sus adversarios a desarrollar tecnologías que eludan sus defensas o a desarrollar sus propias defensas antimisiles. Al final, puede producirse una costosa carrera armamentista que deje a ambas partes en peor situación. Estados Unidos y la Unión Soviética reconocieron esto durante la Guerra Fría, que es una de las razones por las que acordaron el Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972.

WOLF: Estados Unidos y Rusia tienen un tratado de armas nucleares que vence en febrero. El Nuevo START, negociado durante la administración Obama, limita el tamaño de los arsenales nucleares de ambos países. ¿Se renegociará?

FUHRMANN: Las perspectivas actuales parecen sombrías. Mientras exista tensión por la guerra en Ucrania, es difícil imaginar que Rusia acepte un nuevo acuerdo de control de armas con Estados Unidos. Si se alivia esa tensión, las perspectivas de un acuerdo mejorarían.

WOLF: ¿Debería China u otros países formar parte de ese proceso?

FUHRMANN: A muchos políticos estadounidenses les gustaría incluir a China como parte de un acuerdo de control de armas con Rusia. El problema es que las capacidades nucleares de China actualmente están por detrás de las de Rusia y Estados Unidos. Por lo general, a los países no les gusta negociar desde una posición de debilidad. A medida que el arsenal nuclear de China se expande —una tendencia que se está produciendo—, un acuerdo trilateral se vuelve más probable, especialmente si Beijing alcanza la paridad con los otros dos países.

WOLF: Bill Clinton ayudó a negociar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en la década de 1990, pero no logró que el Senado de Estados Unidos lo ratificara. Trump no habla de revivirlo, pero si pudiera lograr que el puñado de potencias nucleares que tampoco han ratificado el tratado de prohibición de ensayos nucleares —incluidas China, Rusia, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel— lo ratificaran, ¿sería un candidato seguro para el Premio Nobel de la Paz?

FUHRMANN: La votación del Senado de Estados Unidos sobre el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en 1999 fue un revés para la no proliferación global. Existen obstáculos para poner en vigor el CTBT en el entorno político actual. Si la administración Trump pudiera lograrlo, sería un importante logro de política exterior.

