A qué hora cierran las urnas de las elecciones de Estados Unidos y cuándo habrá resultados

Por Ethan Cohen, CNN

El martes se llevarán a cabo las primeras elecciones importantes durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, una serie de pruebas tanto para Trump como para los demócratas que intentan decidir cómo oponerse a él.

Te presentamos a qué hora cerrarán las últimas urnas en las cuatro principales contiendas la noche de elecciones y qué esperar del reporte de votos.

La vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears se enfrenta a la exrepresentante demócrata Abigail Spanberger. La ganadora se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia.​

La demócrata Ghazala Hashmi y el republicano John Reid se disputan el cargo de vicegobernador. Y la contienda por el fiscal general se ha visto sacudida por la divulgación de mensajes de texto violentos enviados por el candidato demócrata, Jay Jones, quien compite contra el actual republicano Jason Miyares.

En las elecciones presidenciales del año pasado, Virginia reportó sus primeros votos a las 7:09 p.m. el día de las elecciones. La mitad de los votos se había contabilizado alrededor de las 9 p.m. y el 90 % a medianoche.

La representante demócrata Mikie Sherrill se enfrenta al republicano Jack Ciattarelli en la contienda por la gobernación.

En las elecciones del año pasado, los primeros votos llegaron a las 8:02 p.m. con la mitad de los votos reportados alrededor de las 9:20 p.m. Aproximadamente el 90 % de los votos se había contabilizado a medianoche.

En Nueva York compiten el candidato demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo —quien se postula como independiente tras perder la primaria demócrata de junio— y el republicano Curtis Sliwa. El actual alcalde Eric Adams terminó su campaña de reelección a fines de septiembre, pero su nombre seguirá en la boleta.

Los primeros votos en 2024 llegaron a las 9:03 p.m. y la mitad de los votos se reportó a las 9:16 p.m. El 90 % de los votos se había contabilizado alrededor de las 11 p.m.

El gobernador Gavin Newsom lidera el esfuerzo para persuadir a los votantes de California de redibujar los distritos electorales creados por una comisión independiente de redistribución. Hay una coalición fragmentada de opositores, incluyendo al exgobernador Arnold Schwarzenegger, el expresidente de la Cámara Kevin McCarthy y el megadonante republicano Charles Munger Jr.​

California reportó sus primeros votos el otoño pasado a las 11:06 p.m. hora de Miami y tenía la mitad de los votos alrededor de la 1 a.m. El reporte continuó durante gran parte del miércoles, pero a la 1 p.m. de ese día, solo el 62 % de los votos se había contabilizado. No fue sino hasta 9 días después de la elección que el 90 % de los votos se había contado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.