Cómo y dónde votar en las elecciones de Nueva York del 4 de noviembre

La elección en Nueva York de este martes es clave para el futuro político de Estados Unidos. La contienda en este estado medirá cómo se sienten los votantes en el primer año del segundo mandato de Donald Trump. Será también un momento clave para un Partido Demócrata que busca salir de su crisis política a solo un año de distancia de las elecciones intermedias.

La principal contienda es la elección del alcalde de la ciudad de Nueva York. Entre los candidatos se encuentran el demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo (que se postula como independiente tras perder las primarias demócratas de junio) y el republicano Curtis Sliwa. El actual alcalde Eric Adams terminó su campaña de reelección a finales de septiembre, pero su nombre aparecerá en la boleta.

También se elegirá al defensor público, al contralor de la ciudad, a los miembros del Concejo Municipal y al presidente del condado.

En Manhattan y Brooklyn también se elegirá al fiscal del distrito.

Dependiendo de dónde vivas y de tu partido político, podrías encontrar en tu boleta la elección de delegados y delegados suplentes a la Convención Judicial, comité del Condado o líder de Distrito.

La votación anticipada comenzó el 25 de octubre y terminó el 2 de noviembre. Se espera que millones de ciudadanos acudan a los centros de votación este 4 de noviembre.

Los votantes registrados no necesitan mostrar identificación para votar. Quienes voten por primera vez sí deberán presentar una identificación válida, como una licencia de conducir o pasaporte.

Para votar, es necesario marcar el óvalo del candidato que deseas que gane.

El sitio de la junta de elecciones de la ciudad de Nueva tiene una lista de todos los centros de votación por condado. También puedes ingresar aquí tu dirección y localizar tu centro de votación.

Recuerda votar en el centro asignado según tu domicilio, ya que tu nombre no aparecerá en otras ubicaciones. Los centros de votación suelen estar en escuelas, centros comunitarios o instalaciones públicas.

Las urnas estarán abiertas de 6 a.m. a 9 p.m., hora del Este.

En las elecciones de 2024, los votos comenzaron a procesarse a las 9:03 p.m. y la mitad de los votos se informó a las 9:16 p.m. El 90 % de los votos estaba contabilizado alrededor de las 11 p.m.

