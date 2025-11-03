El escritor mexicano Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

Por EFE

El mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) fue galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español, “por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana”.

Noticia en desarrollo.

